Les détenteurs d’AXS ne devraient pas abandonner car c’est là que Axie Infinity va ensuite | Cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Axie Infinity a fait face au même effondrement que le marché plus large de la cryptomonnaie.

Le volume continue d’augmenter, indiquant qu’un renversement pourrait arriver.

Une pression d’achat et un volume renouvelés sont entrés dans AXS après avoir atteint de nouveaux creux en 2022.

Le prix d’Axie Infinity a fait face à un autre mouvement de capitulation majeur mercredi. Une publication prévue de l’IPC américain a confirmé que l’inflation est restée au plus haut depuis 40 ans, avec une légère variation annuelle. Les crypto-monnaies se sont effondrées sur le rapport initial, l’AXS chutant de plus de 33 %.

Le prix d’Axie Infinity remonte de près de 40 % par rapport aux plus bas

L’action des prix d’Axie Infinity pour aujourd’hui est la définition d’une scie sauteuse. AXS a ouvert la journée à 24,20 $ et a été martelé à 16,20 $. Au moment d’écrire ces lignes, AXS a retrouvé la zone de valeur de 23 $ et continue de grimper.

Par rapport à ses pairs, la baisse d’entrée d’Axie Infinity pour les nouveaux acteurs et la récente brèche du Ronin Network en mars 2022 continuent de peser sur les investisseurs actuels et futurs. De plus, l’écart majeur dans le profil de volume 2021 en dessous de 35 $ a également contribué à l’ampleur de la baisse.

La quantité de volume versée actuellement dans AXS fixe le prix d’Axie Infinity pour un test de résistance à 31 $. 31 $ contient le retracement de Fibonacci à 50 % et le Kijun-Sen quotidien. Compte tenu de la puissance de l’achat, les traders pourraient faire exploser cette résistance.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USDT

Le prochain niveau que le prix AXS testerait alors est le point de contrôle du volume 2022 et le retracement Fibonacci de 38,2 % à 50 $. En raison du faible profil de volume, les traders doivent s’attendre à un pic rapide entre 32 $ et 50 $.