Do Kwon réapparaît après le crash de LUNA de Terra de 64 $ à 0,50 $ en 72 heures | Cryptomonnaie

La LUNA de Terra a connu une baisse de 89 % de son prix du jour au lendemain, tombant à des niveaux jamais vus depuis le début de 2021.

Do Kwon, PDG de Terraform Labs, a disparu mais est ensuite réapparu avec un plan de récupération pour LUNA, suivi de la proposition 1164.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse des jetons LUNA et UST de Terra après l’effondrement du stablecoin algorithmique.

LUNA de Terra a poursuivi sa spirale descendante suite au crash colossal du stablecoin algorithmique UST. Do Kwon, PDG de Terraform Labs, qui a disparu lors de la débâcle de l’UST, est réapparu et a annoncé un plan de relance, connu sous le nom de Proposition 1164.

Terra saigne au milieu d’un crash à l’échelle du marché, les détenteurs attendent un plan de reprise

Le stablecoin algorithmique UST de Terra s’est effondré après avoir perdu son ancrage de 1 $. Cela s’est produit malgré l’utilisation par Terraform Labs d’un mécanisme à double jeton pour stabiliser l’ancrage de l’UST à 1 $.

De par leur conception, si le prix UST dépassait 1 $, les utilisateurs de Terra brûlaient 1 $ en LUNA pour frapper 1 UST et augmenter l’offre d’UST. Une augmentation de l’offre a permis au stablecoin de revenir à son ancrage, théoriquement.

L’inverse s’est avéré vrai lorsque l’UST a glissé en dessous de 1 $, et la combustion de l’UST a réduit son offre pour stabiliser l’ancrage.

Alors que le mécanisme à double jeton de Terraform Labs s’est bien comporté jusqu’au début de 2022, la Luna Foundation Guard, l’organisation qui assure la stabilité de l’UST, a acquis des milliards de dollars de Bitcoin et a créé une réserve pour Terra comme protection supplémentaire.

Les experts ont averti les investisseurs du risque associé au stablecoin algorithmique et aux échecs antérieurs comme l’effondrement d’IRON d’Iron Finance, considéré comme la « première opération de crypto-banque au monde ».

La pression sur les jetons de Terra a augmenté avec la volatilité croissante du marché et l’UST a perdu son ancrage le 8 mai 2022. Les partisans ont observé une reprise en quelques heures, avec l’aide de la décision d’un utilisateur de Curve Finance de déployer 146 millions de dollars dans un pool en échange d’UST, augmentant son prix.

Do Kwon, le PDG de Terraform Lab, a révélé le plan de Luna Foundation Guard de prêter 1,5 milliard de dollars en réserves Bitcoin et UST pour protéger la cheville de la pièce stable; cependant, ces tentatives ont échoué et le jeton s’est effondré.

Le PDG a déclaré à ses 495 700 abonnés sur Twitter qu’il travaillait sur un plan mis à jour pour promouvoir la récupération des jetons Terra et qu’il avait disparu. La réapparition de Kwon s’est accompagnée d’un examen de la situation actuelle et d’une proposition de frapper plus d’UST.

2/ Je comprends que les 72 dernières heures ont été extrêmement difficiles pour vous tous – sachez que je suis résolu à travailler avec chacun d’entre vous pour traverser cette crise, et nous allons construire notre sortie. Ensemble. — Do Kwon (@stablekwon) 11 mai 2022

La proposition 1164 traite de la combustion lente de l’UST, la principale cause de l’offre élevée et de l’ancrage instable du stablecoin. La proposition élabore sur la perte de confiance dans l’arrimage de l’UST et les attaques coordonnées dans le but de détacher l’UST et de faire baisser les prix de LUNA de manière agressive.

Kwon pense que les spéculateurs du marché de la cryptomonnaie ont profité des nouvelles concernant la restauration des chevilles UST et ont brûlé plus d’UST pour frapper des milliards de LUNA supplémentaires. Cela a augmenté l’offre de LUNA et a constamment poussé l’UST sous son ancrage. Les activités de premier plan et de vente des commerçants poussent LUNA vers le bas.

Puisqu’il y a plus que la quantité nécessaire de LUNA frappée, Kwon propose d’augmenter la taille du BasePool et de diminuer le bloc de récupération. Cela multiplierait par quatre la capacité de frappe quotidienne et contribuerait à la récupération de l’écosystème Terra / LUNA.

La grande idée de Kwon est une proposition pour la communauté et a reçu plus de 86 millions de votes « OUI », un clin d’œil de la communauté qui attend la récupération symbolique de Terra.

L’effondrement du stablecoin de Terra a attiré l’attention des critiques et des analystes de la communauté crypto, qui prédit un nouveau déclin de LUNA et UST, en l’absence de mesures concrètes pour la relance des jetons.

Miles Duetscher, un hôte sur Crypto Banter, pense que l’effondrement de l’UST est la plus grande menace pour la crypto, et le crash algorithmique du stablecoin pourrait avoir des ramifications massives sur l’ensemble de l’écosystème.

Duetscher a souligné le rôle du protocole d’ancrage du marché monétaire dans l’effondrement de l’UST de Terra, reconnaissant sa domination sur l’UST. 57,8% de la valeur totale verrouillée du protocole a été effacée cette semaine. UST quitte Anchor, échangeant contre d’autres actifs, et la pression de vente totale sur le stablecoin algorithmique augmente.

L’analyste prédit un impact négatif supplémentaire sur l’UST.