Les traders Litecoin pourraient se faire couper en essayant d’attraper un couteau qui tombe | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin subit une forte baisse de 95 $ à 75 $, perdant 20 % de valeur.

Le prix LTC risque de perdre 70% car la dernière ligne de défense est à 10 $ des plus bas actuels.

Attendez-vous à une tempête parfaite où la force du dollar et la réduction des risques voient un couteau tomber se déclencher, avec une dévaluation du prix LTC de 50 $.

Le prix du Litecoin (LTC) se négocie dans la zone de danger alors que l’action des prix est suspendue à un fil risquant de tomber à de nouveaux plus bas pour la semaine. Le prix LTC pourrait encore baisser à 65,08 $, qui est la dernière ligne de défense avant que l’action des prix ne soit décimée. Si les traders sont en mesure de pousser l’action des prix en dessous de 65 $, attendez-vous à voir un mouvement de piqué se négociant à une dévaluation stupéfiante de 67 % d’ici là.

Le prix du Litecoin risque de perdre 67% de sa valeur intrinsèque

Le prix du litecoin n’est pas en bon état, car l’action sur les prix pourrait être renvoyée à l’âge de pierre alors que de nouvelles pressions baissières se développent et que les haussiers ne semblent pas avoir intérêt à s’engager dans l’action sur les prix. La pression a monté après que les traders aient traversé le niveau de support de 94,43 $ (autrefois considéré comme sûr) après la cassure en dessous de 97,18 $. Comme une certaine marge est encore ouverte à la baisse, le risque est que l’action des prix baisse davantage à mesure que l’intérêt des investisseurs s’estompe.

Le prix LTC pourrait ainsi être mis en place pour un grand couteau tombant où plus de 50 $ de valeur de prix seraient effacés des livres. 65,08 $ pourraient être les nouveaux 94,43 $, et une fois que ce niveau perd son support, une large zone s’ouvre que les baissiers pourraient facilement traverser car aucun ancrage naturel n’est présent pour que les haussiers captent l’action des prix. Les baissiers pourraient donc avoir 67% de gains supplémentaires à l’avant lorsque le prix du Litecoin franchira 65 $ et ralentira près de 23 $, où deux niveaux de soutien attendent de le rattraper.

Graphique journalier LTC/USD

D’un autre côté, l’excursion en dessous de 94 $ pourrait déjà être suffisante pour que les traders et les investisseurs considèrent le prix LTC comme une bonne affaire à accumuler. Cela aurait du sens, car l’indice de force relative (RSI) se négocie dans une zone de survente et ne laisse pas beaucoup de place pour plus de baisse d’un point de vue technique. Attendez-vous à un revirement lent avec le prix du LTC remontant à 94 $ – 95 $, puis en attendant une poursuite de la poursuite, les vents favorables devraient se déplacer.