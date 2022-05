Combien d’investisseurs Bitcoin sont sous l’eau après la chute à 30 000 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a plongé de 55 % par rapport à son pic de novembre 2021 et 40 % des détenteurs de BTC sont actuellement sous l’eau, selon les données de Glassnode.

Le nombre de portefeuilles Bitcoin tombant en pertes non réalisées est passé à 15,5 % en avril 2022.

Les analystes ont appelé un plancher de 29 000 $ pour le prix du Bitcoin et prédisent une reprise dans les trois mois.

Le prix du bitcoin a récemment chuté après avoir été témoin d’une volatilité massive et d’un bain de sang sur le marché de la cryptomonnaie. Il y a une augmentation du nombre de portefeuilles Bitcoin qui ont subi des pertes non réalisées et des adresses sous l’eau.

40% des détenteurs de Bitcoin sont sous l’eau après la récente baisse des prix

Le prix du Bitcoin a chuté de 55 % par rapport à son sommet de novembre 2021. La baisse du prix du Bitcoin a poussé plusieurs adresses de portefeuille sous l’eau. Sous-marin est un terme utilisé pour décrire les adresses qui détiennent des actifs achetés au-dessus du prix actuel.

D’après les données de Glassnode, 40 % des détenteurs de Bitcoin sont actuellement sous l’eau, après que le prix du Bitcoin a chuté à 30 000 $. L’actif a atteint son plus bas niveau en un an, et les experts estiment que l’approche de risque des investisseurs pourrait déclencher une nouvelle baisse du prix du Bitcoin.

Glassnode a noté un afflux massif de « transactions urgentes » dans la vente en cours de BTC, où les investisseurs ont payé des primes pour accélérer les délais de transaction. Le total des frais payés pour les transactions en chaîne a atteint son point le plus élevé à ce jour, à 3,07 BTC.

Les analystes estiment que la prédominance des frais de transaction en chaîne et l’augmentation des dépôts de change signalent un sentiment d’urgence croissant parmi les investisseurs. 3,15 milliards de dollars de Bitcoin sont entrés et sortis des bourses au cours de la semaine dernière, atteignant un nouveau record depuis le pic de novembre 2021.

Un nombre plus élevé d’adresses sous l’eau combiné à l’urgence de vendre et à l’afflux de BTC vers les bourses implique une augmentation de la pression de vente et une pression à la baisse sur les prix.

Les portefeuilles de baleines avec un solde de plus de 10 000 Bitcoins ont connu une augmentation particulière de la distribution de leur BTC sur le réseau. Les investisseurs particuliers avec moins de 1 BTC sont devenus les détenteurs les plus solides, proches des niveaux observés en février 2022.

Les analystes de Fundstrat Global Advisors ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont appelé un creux d’environ 29 000 $. Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait assister à un renversement de tendance au cours des trois prochains mois.

@crypto_noble, analyste crypto et hôte de The Market Update, estime que le prix du Bitcoin pourrait reprendre sa tendance à la hausse si le prix franchit la résistance à 32 500 $. Cependant, le fait de ne pas dépasser la résistance pourrait pousser BTC à 28 000 $.