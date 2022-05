Avalanche chute de 30% sur les craintes que le LFG de Terra videra AVAX ensuite | Cryptomonnaie

Avalanche (AVAX) paie le prix pour être l’un des actifs collatéraux qui maintiennent l’arrimage du stablecoin natif de TerraUSD (UST) avec le dollar américain.

Décharge majeure d’AVAX à venir ?

Le prix d’AVAX a chuté d’environ 30 % pour atteindre 32,50 $ le 11 mai, son plus bas niveau depuis septembre 2021. Sa baisse intrajournalière massive a coïncidé avec la chute de l’UST à 23 cents, ce qui a effectivement nui à son statut de pièce stable parmi les commerçants et les investisseurs.

L’incident de désancrage s’est produit malgré le fait que Luna Foundation Guard, une organisation à but non lucratif basée à Singapour et soutenue par TerraLabs, ait vidé ses réserves de crypto pour soutenir l’ancrage UST. La société détient actuellement 1,97 million d’AVAX d’une valeur de près de 74,75 millions de dollars, selon les données partagées par l’analyste CrypOrca.

Réserves de la Garde de la Fondation Luna. Source : CryptOrca

Un sentiment similaire peut être observé sur le marché LUNA, un autre crypto LFG détient en garantie pour soutenir UST. La valeur de LUNA a chuté de 85 % le 11 mai, sa pire performance quotidienne.

Techniques du prix AVAX baissier

Les traders d’avalanche ont tenté d’empêcher AVAX de tomber en dessous d’une ligne de support clé près de 36 $, coïncidant avec la ligne de 0,238 Fib du graphique de retracement de Fibonacci s’étirant du bas de 0,29 $ au plus haut de 34,52 $.

Leurs efforts ont aidé le jeton à récupérer près de 22 % de ses pertes du 11 mai, son prix rebondissant de 32,50 $ à plus de 39,50 $.

Mais un retournement haussier à part entière semble peu probable car le retracement haussier d’AVAX fait face à une forte résistance après l’autre.

Initialement, le jeton envisage maintenant une montée vers une zone de support devenue résistance, marquée comme la zone d’accumulation dans le tableau ci-dessous. L’objectif à la hausse coïncide avec la ligne de 0,618 Fib autour de 67 $.

Tableau des prix quotidiens AVAX / USD. Source : TradingView

Une clôture décisive au-dessus de la zone pourrait amener AVAX à tester sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA sur 50 jours ; la vague rouge) près de 69 $ et son EMA sur 200 jours (la vague bleue) autour de 74 $ comme prochaines résistances.

Mais AVAX fait également face aux vents contraires d’un environnement de taux d’intérêt plus élevés qui a freiné le sentiment d’achat sur le marché de la cryptomonnaie.

Cela pourrait inciter la paire AVAX/USD à retester 36 $ comme support d’un mouvement de rupture, ce qui risque de conduire le prix vers 20 $, un prix plancher important de février à avril 2021.