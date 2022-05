Le prix de Solana pourrait suivre LUNA de Terra et chuter de 66% | Cryptomonnaie

Le prix de Solana révèle un détournement négatif entre la bourse et les crypto-monnaies.

Le prix du SOL est sur le point de chuter massivement à mesure que la corrélation s’effondre.

Si plus de force du dollar entre en jeu, attendez-vous à un mouvement de chute vers 18,66 $.

Le prix de Solana (SOL) fait clignoter des panneaux d’avertissement et des feux rouges alors que l’action des prix revient au bas de l’échelle près de 60 $, flirtant avec de nouveaux creux pour l’année. Avec une action des prix sous pression à la baisse, le seul niveau réel fournissant un soutien, pour l’instant, est de 58,64 $, qui remonte au 19 mai 2021, et a connu une nette cassure le 16 août. Une fois que les traders pourront abattre le mur de soutien autour de cela niveau, attendez-vous à voir une salle de réunion s’ouvrir pour que les baissiers s’installent, le prix du SOL risquant de chuter en dessous de 20 $.

Le prix SOL risque de se négocier en dessous de 20 $

Le prix de Solana est acculé alors qu’un détournement négatif clair se matérialise ce matin lors de la session ASIA PAC. Là où les actions et les crypto-monnaies se sont redressées ce matin, une dislocation s’est produite du jour au lendemain à la fin de la session américaine, les actions se redressant à la hausse ce matin mais les crypto-monnaies à la baisse. Les baissiers ont senti le sang et resteront sur leur position jusqu’à ce que cela déclenche la panique parmi les investisseurs et qu’ils vendent leurs parts.

Le prix du SOL ressent donc les lois de la gravité alors que les investisseurs sélectionnent les actifs à risque, et il semble que les crypto-monnaies soient pour l’instant dans la boîte de pénalité. Une remise appropriée doit avoir lieu avant que les investisseurs ne reviennent et soient prêts à reprendre l’action sur les prix. Avec une cassure en dessous de 58,84 $, le prochain niveau à surveiller serait la ligne de tendance ascendante orange près de 40 $, qui pourrait avoir une certaine importance, bien que 18,66 $ soit un niveau pivot technique important qui déclenchera un rebond.

Graphique journalier ETH/USD

La publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis aujourd’hui pourrait déclencher un effet domino avec une légère baisse attendue, de 8,5 % à 8,1 %, mais une baisse encore plus importante pourrait amener les investisseurs à évaluer le nombre de hausses de taux prévues par la FED, et manifestement indiquent un resserrement monétaire moins sévère, qui ouvre la porte à une reprise des actifs à risque. Sur les marchés financiers, une seule impression de données économiques pourrait déclencher toute une série d’événements susceptibles de déclencher un redressement d’une classe d’actifs. Le prix SOL verrait une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge à partir d’avril et pourrait être configuré pour tester 100 $ avec la moyenne mobile simple sur 55 jours et le pivot mensuel plaçant un plafond à la hausse.