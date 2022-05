Prédiction du prix Ethereum: ETH se consolide avant d’augmenter de 22%, mais le rebond du chat mort se profile | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum garde les investisseurs nerveux avant le rallye promis.

Le prix des ETH se consolide avec des hauts et des bas plus bas, indiquant une baisse possible à 2 278,42 $ avant de revenir à 2 682,70 $.

Attendez-vous à voir cette baisse aujourd’hui avec un double fond suffisamment fort pour former une bordure haussière.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait encore rebondir d’environ 22 % et effacer les pertes subies au cours des derniers jours de bourse. Mais l’action des prix ce matin au cours de la session ASIA PAC et européenne se consolide, avec des hauts plus bas et des bas plus hauts alors que les baissiers et les haussiers sont pressés les uns contre les autres. Attendez-vous à voir un pop plus haut avec une cassure haussière soit immédiatement après la consolidation, soit après une petite baisse et rebondir sur 2 278,42 $ avec le double fond technique en place.

Le prix des ETH soutenu par un double plancher technique

Le prix d’Ethereum maintient les investisseurs et les haussiers sur les nerfs après une inversion technique complète des pertes encourues au point mort lors de la séance de négociation américaine de mardi. Aujourd’hui, il semble que le prix de l’ETH soit en cours de consolidation, avec des hauts et des bas plus bas indiquant que les haussiers et les baissiers se rapprochent. Habituellement, cela se traduira par une cassure commerciale, attendue à la hausse, car l’indice de force relative (RSI) ne peut pas éviter d’être survendu, ce qui signifie que les vendeurs n’ont pas de marge de manœuvre décente à la baisse pour réaliser des gains.

Le prix des ETH est donc sur le point d’augmenter, ce qui pourrait être via une rupture de la consolidation qui monte vers 2 685,70 $ ou 2 695,79 $. Un autre scénario à garder à l’esprit est une petite baisse à la baisse pour tester le double plancher, avec le S2 mensuel et le niveau pivot historique à 2 278,42 $. Un test et rebondir sur ce niveau verrait l’action des prix remonter vers 2 695,70 $, juste en deçà de ce marqueur de 2 700 $.

Graphique journalier ETH/USD

Non seulement le prix Ethereum se consolide, mais aussi l’eurodollar avec un quatrième jour de bourse avec des hauts plus bas et des plus bas plus élevés. Ici, une cassure à la baisse refléterait une plus grande force du dollar qui pèserait sur le prix d’Ethereum, qui est évalué en dollars. Le prix des ETH tomberait en dessous de 2 278,42 $ et plongerait en dessous de 2 000 $ vers 1 928,89 $, ce qui est le premier niveau notable en baisse.