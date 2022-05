LUNA de Terra tombe à moins de 8 $ après un plongeon hebdomadaire de 90 % | Cryptomonnaie

Le LUNA de Terra a poursuivi sa troisième journée consécutive de baisse alors qu’il a chuté de 73 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre des niveaux de prix précédemment observés en août 2021.

Anchor, la plateforme de financement décentralisé (DeFi) qui fournit des rendements sur les dépôts UST, a vu la valeur totale verrouillée (TVL) chuter de 11 milliards de dollars au cours des deux derniers jours. La baisse est survenue alors que TVL a culminé à 17 milliards de dollars il y a à peine une semaine.

La plate-forme DeFi Anchor a vu TVL perdre 11 milliards de dollars. (DeFiLlama)

LUNA s’est négociée à un niveau aussi bas que 7,62 $ le matin en Asie aujourd’hui, car le démembrement du stablecoin TerraUSD (UST) avec le dollar américain a contribué à affaiblir le sentiment fondamental des traders pour LUNA.

La pression de vente sur LUNA est venue alors que sa fondation mère a émis 46 millions de jetons au cours de la dernière journée pour maintenir l’arrimage de l’UST avec le dollar américain, selon les données.

L’action des prix a représenté l’une des plus fortes baisses pour une crypto-monnaie majeure. Les données montrent que les prix de LUNA ont chuté de 90 % au cours de la semaine dernière et de 7 % au cours de la dernière heure seulement. Les jetons sont maintenant en baisse de 92 % depuis les sommets à vie de 119 $ en avril 2022, il y a un peu plus d’un mois.

LUNA est tombé à 7,62 $ en heures asiatiques. (TradingView)

Le sentiment social sur les sites de médias sociaux pour LUNA est resté faible parmi les commerçants. Pendant ce temps, les lignes d’assistance au suicide et les publications sur le forum Reddit de Terra au moment de la rédaction.