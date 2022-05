Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : la peur et le désespoir résonnent sur les marchés de la cryptomonnaie après la catastrophe de Terra | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin se stabilise après le récent crash, faisant allusion à un potentiel rallye de secours à 34 752 $.

Le prix d’Ethereum rebondit fortement mais la menace d’un nouveau crash demeure.

Le prix de l’ondulation pourrait recommencer à saigner s’il ne parvient pas à rester au-dessus de la barrière de 0,509 $.

Le prix du bitcoin semble avoir cautérisé la plaie hémorragique après être tombé en dessous de niveaux de support significatifs. Cette brève pause dans la tendance baissière de la grande crypto a fait rebondir violemment Ethereum, Ripple et d’autres altcoins à la hausse. Cependant, les choses pourraient prendre une tournure rapide et défavorable car le fiasco LUNA-UST est toujours en cours. Le prix LUNA de TerraLabs a chuté de 93 % alors que l’ancrage UST devient instable.

Do Kwan, le créateur de TerraLabs semble avoir disparu depuis son dernier tweet il y a environ neuf heures.

Se rapprocher … restez forts, fous — Do Kwon (@stablekwon) 10 mai 2022

Le prix du Bitcoin se stabilise pour l’instant

Le prix du Bitcoin a formé une fourchette allant de 29 700 $ à 32 627 $ et n’a encore balayé aucune des limites. Compte tenu du récent rebond du niveau de retracement de 79% à 30 315 $, BTC semble prêt à balayer la fourchette haute.

Dans ce cas, BTC ralliera au moins 4% de la position actuelle, permettant aux altcoins d’exploser. Cependant, un déplacement au-delà des 33 100 $ sera peu probable sans une augmentation appropriée de la pression d’achat. En supposant que les traders se regroupent, il y a une chance pour le grand crypto de retester l’obstacle de 34 752 $.

Ce mouvement constituerait une ascension de 10% par rapport à la position actuelle.

Graphique BTC/USD sur 1 heure

Un mouvement décisif en dessous du bas de la fourchette à 29 007 $ sans reprise rapide indiquera que les haussiers sont faibles et invalideront la thèse haussière à court terme. Dans un tel cas, BTC pourrait balayer 28 500 $ pour collecter les liquidités formées en mai et juillet 2021.

Le prix d’Ethereum rebondit

Le prix d’Ethereum se négocie sous un canal parallèle ascendant depuis sa cassure du 6 mai. Jusqu’à présent, l’ETH s’est effondré de 20 % et a marqué le niveau de support de 2 199 $. Maintenant, le rebond de cette barrière semble bien se dérouler.

La reprise qui en résulte pourrait propulser l’ETH vers la barrière de résistance de 2 541 $, là où la hausse est susceptible d’être plafonnée. Les investisseurs doivent être prudents car le prix du Bitcoin pourrait baisser, entraînant avec lui les altcoins.



Graphique ETH/USD sur 3 jours

Cependant, si le prix d’Ethereum se redresse au-dessus de la barrière de 2 541 $ et produit un chandelier journalier au-dessus de 3 703 $, cela créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix d’entraînement reste fort

Le prix du XRP a balayé en dessous de la fourchette basse à 0,509 $ pour collecter la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous des creux égaux formés en juin et juillet 2021. En raison de la purge de liquidité, le rallye de secours a propulsé Ripple à se redresser rapidement au-dessus de la barrière de 0,509 $.

Tant que le prix du XRP reste au-dessus du niveau susmentionné, il y a une chance qu’une tendance à la hausse de 16 % le propulse vers l’obstacle immédiat à 0,596 $. Comme beaucoup d’altcoins, la hausse est susceptible d’être plafonnée pour Ripple autour de ce niveau en raison de la nature incertaine du marché.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix XRP produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,509 $, sans reprise rapide, cela indiquera que les vendeurs ont le contrôle. Dans un tel cas, la thèse haussière de Ripple sera invalidée, déclenchant potentiellement un nouveau crash à 0,401 $.