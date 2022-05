Une entreprise de presse russe indépendante lève 250 000 $ en crypto après que les sanctions ont paralysé les finances | Cryptomonnaie

Une société de presse indépendante russe a collecté plus de 250 000 dollars américains en dons de crypto-monnaie auprès de partisans afin de continuer à rapporter des informations indépendantes sous un déluge de propagande et de censure du gouvernement russe.

Meduza, un site d’information en langue russe basé en Lettonie qui prétend rendre compte de « la vraie Russie, aujourd’hui », demande des dons depuis mars sous forme d’USD, d’euros et de crypto-monnaie, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) , Binance (BNB), Tether (USDT), Monero (XMR) et zcash (ZEC).

Depuis la publication de son appel aux dons, la société de presse a reçu environ 250 000 dollars américains en dons cryptomonnaies via 146 000 transactions individuelles. Environ 93% du montant total des dons ont pris la forme de 3,75 BTC (116 954 $) et 49,9 ETH (117 767 $).

Les problèmes d’argent de Meduza ont en fait commencé en avril 2021, après que lui et plusieurs autres médias indépendants aient été qualifiés par le ministère russe de la Justice d ‘«agents étrangers», obligeant l’entreprise à placer un avertissement en gros caractères dans chacun de ses articles en russe informant les lecteurs de son statut « d’agent étranger ». Le même avertissement doit également apparaître dans toutes les publicités, entraînant une perte de presque tous ses annonceurs. Il a écrit sur sa FAQ sur les dons :

Comme vous pouvez l’imaginer, peu d’entreprises paieront pour promouvoir leurs produits en dessous d’un avertissement indiquant que le contenu a été « créé par des agents étrangers ».

Cependant, être étiqueté comme agent étranger n’a pas empêché les lecteurs en Russie de faire un don à l’organisation, car la société a rapidement mis en place un moyen pour les contributeurs de fournir des dons aux régulateurs via leurs banques en utilisant le processeur de paiement Stripe.

Mais en mars, Meduza s’est retrouvé pris au piège à la fois de la censure du gouvernement russe et de l’impact des sanctions occidentales. Son site Web a été bloqué par les autorités russes pour « diffusion d’informations en violation de la loi », et son seul moyen de recevoir des dons de partisans russes a été bloqué par l’interdiction du réseau SWIFT pour les banques russes le 26 février.

SWIFT est un réseau mondial de messagerie financière utilisé par les institutions financières pour exécuter des transferts d’argent internationaux.

Meduza a écrit sur son site Web de dons que les restrictions financières les avaient empêchés de recevoir les dons de leurs partisans en Russie.

Depuis le 25 février, l’agence de presse et ses journalistes publient des mises à jour quotidiennes sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, partageant des images et des histoires sur les civils ukrainiens touchés par la guerre et d’autres événements majeurs non rapportés par les médias russes locaux.

« Des millions de personnes en Russie comptent désormais sur nos reportages », a écrit Meduza, notant que ses journalistes ont été contraints de quitter le pays.

Depuis le déclenchement de cette guerre, il est impossible de transférer de l’argent de la Russie vers l’Europe. Nous avons perdu 30 000 donateurs. Pour le moment, nous ne recevons aucun argent de la Russie.

Ivan Kolpakov, rédacteur en chef de Meduza, a déclaré à Bloomberg que les dons aideront leurs 25 journalistes, qui ont depuis fui le pays pour se réinstaller à Riga, en Lettonie, où se trouve le siège de la société.

Meduza et ses journalistes ne sont pas les seules victimes involontaires des sanctions russes. Les reportages des médias au fil des mois ont indiqué que les Russes ordinaires, les étudiants qui étudient à l’étranger, les étudiants internationaux en Russie et même les populations civiles de nations entières ont été gravement touchés par les sanctions imposées par la Russie.