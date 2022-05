Coinbase inclut un nouveau facteur de risque dans le dernier dépôt auprès de la SEC alors que les investisseurs craignent la faillite | Cryptomonnaie

Coinbase a révélé dans son dossier 10-Q comment l’échange détient des crypto-monnaies.

L’échange a introduit un nouveau facteur de risque, basé sur une exigence de la SEC, SAB 121, qui protège les actifs de crypto-monnaie des clients Prime et Custody.

Coinbase a connu une baisse de 44% du volume des échanges au premier trimestre 2022 alors qu’un bain de sang à l’échelle du marché a frappé les crypto-monnaies.

Le dernier dépôt 10-Q de Coinbase auprès de la Securities & Exchange Commission a suscité la crainte de perdre des fonds chez les clients de détail. En cas de faillite avec les fonds du créancier chirographaire au plus grand risque.

Les investisseurs craignent une perte de fonds si Coinbase dépose le bilan

Coinbase a rempli le formulaire 10-Q dans le cadre de son dépôt obligatoire auprès de la Securities & Exchange Commission. La nouvelle exigence de la SEC a introduit un facteur de risque SAB 121, qui a révélé que Coinbase dispose d’un mécanisme en place pour protéger les crypto-monnaies des clients Prime et Custody.

Les clients de détail de Coinbase et leurs actifs de crypto-monnaie sur la bourse continuent de présenter un risque élevé de perte en cas de faillite de la bourse. Un créancier non garanti perd généralement la plupart de ses fonds si l’échange déclare faillite.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a apaisé les craintes des investisseurs et s’est excusé pour le manque de mécanismes qui protègent les fonds des clients de détail. Armstrong a assuré aux détenteurs que l’échange n’était pas en danger de faillite.

1/ Il y a du bruit à propos d’une divulgation que nous avons faite dans notre 10Q aujourd’hui sur la façon dont nous détenons les actifs cryptomonnaies. Tl;dr : Vos fonds sont en sécurité chez Coinbase, comme ils l’ont toujours été. — Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 11 mai 2022

Armstrong a été cité comme disant,

Pour nos clients détaillants, nous prenons des mesures supplémentaires pour mettre à jour nos conditions d’utilisation afin d’offrir les mêmes protections à ces clients lors d’un événement de cygne noir. Nous aurions dû les avoir en place auparavant, alors permettez-moi de m’excuser pour cela.

L’appel aux résultats du premier trimestre 2022 de Coinbase le 10 mai a alarmé les investisseurs alors que la bourse a connu une baisse de 44 % du volume des échanges en glissement trimestriel. Cela a coïncidé avec une correction à l’échelle du marché des prix des crypto-monnaies lorsque des milliards ont été effacés de la capitalisation boursière globale.

Les actions tokenisées de Coinbase sur les bourses FTX et Bittrex ont chuté de 30 % et 20 %, respectivement, du jour au lendemain. Une baisse de 15 % du prix du COIN a suivi l’appel aux résultats de Coinbase. Les actions de Coinbase ont plongé de plus de 75% par an à ce jour, entraînant un sentiment baissier parmi les détenteurs et les investisseurs.