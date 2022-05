Vous avez des COIN ? J’espère que non – Coinbase plonge, prolonge la perte après des heures | Cryptomonnaie

Coinbase (COIN) a annoncé ses bénéfices ce soir. Ce fut un désastre. Et j’ai un avertissement concernant l’utilisation de leur plate-forme.

Chouette du jour

Il y avait une concurrence féroce de la part du président Biden sur l’inflation, mais j’ai sauvé mon prix Hoot of the Day en m’attendant à une performance plus solide quelque part.

Coinbase dit

L’avenir de l’argent est ici

Plus de 98 millions de personnes et d’entreprises nous font confiance pour acheter, vendre et gérer la cryptomonnaie.

De Bitcoin à Dogecoin, nous facilitons l’achat et la vente de crypto-monnaie. Protégez votre crypto avec le meilleur stockage à froid de sa catégorie.

10-Q

Le dernier 10-Q de Coinbase montre que Coinbase a perdu 1,98 $ par action. Les analystes s’attendaient à une perte de 0,01 $ par action.

Jetons également un coup d’œil à la lettre aux actionnaires.

Lettre aux actionnaires

Métriques Coinbase de la lettre aux actionnaires

Quel désastre

Ma huée du jour est que Coinbase a perdu 2,2 millions d’utilisateurs mais s’est vanté de la publicité.

Notre toute première publicité pour le Super Bowl a réussi à faire connaître et à promouvoir la marque Coinbase. Notre publicité du Super Bowl « Less Talk, More Bitcoin » a atteint plus de 40 millions de foyers américains, a eu des dizaines de millions de mentions sociales et a entraîné des améliorations significatives de la notoriété, de la préférence et de la considération de notre marque auprès de notre public cible.

Dérivés

En février, 4e a acquis FairX, une bourse réglementée de dérivés cryptomonnaies. Grâce à cette acquisition, 4e prévoit de commercialiser une gamme de dérivés cryptomonnaies auprès des clients de Coinbase aux États-Unis.

Jalonnement

Quoi de plus excitant que les produits dérivés sur l’une des classes d’actifs les plus volatiles ?

Mais attendez, vous pouvez également engager votre Bitcoin à « staker » et recevoir des « récompenses » pour cela.

Les récompenses sont calculées en fonction du montant de la crypto-monnaie que vous détenez dans ce portefeuille particulier. Cela signifie que plus vous détenez de crypto-monnaie, plus Coinbase peut miser en votre nom ; et plus vous recevez de récompenses potentielles.

Qui, dans son bon sens, ne voudrait pas donner à Coinbase le droit de miser ses actifs ?

Vous pouvez également gagner des récompenses simplement en achetant et en détenant des pièces stables indexées sur le dollar comme Dai et USD Coin (USDC). Et bien sûr, tout le monde sait que les stablecoins sont très stables.

Si jalonner des stablecoins n’est pas de l’argent gratuit, qu’est-ce que c’est ?

Faits marquants de la société Coinbase

Pour offrir tous ces services phénoménaux, Coinbase emploie plus de 4 900 personnes.

Coinbase propose ces anecdotes amusantes sur la productivité des employés.

Notre investissement dans notre entreprise est maintenant particulièrement critique – ces périodes de faible volatilité peuvent offrir l’opportunité de se concentrer plus intensément sur le développement de produits (par opposition aux périodes de pointe, lorsque nous nous concentrons davantage sur la satisfaction de la forte demande). Nous abordons les opportunités à venir avec confiance et des mains fermes.

Faible volatilité ?

Coinbase doit signifier de faibles transactions, pas de la volatilité. Heureusement, ils ont des mains sûres.

Graphique hebdomadaire Coinbase (COIN)

Graphique hebdomadaire Coinbase (Coin) avec l’aimable autorisation de StockCharts.Com

Avec tout cela, vous vous demandez peut-être si Coinbase a fait un moonshot.

Hélas, je suis attristé d’annoncer que compte tenu de l’action après les heures de travail, le COIN est en baisse de 83 %.

Appel de marge millénaire

Que se passe-t-il en cas de faillite ?

J’ai reçu cette question télépathique il y a quelques instants, et c’est une bonne question. (En fait, Nick Winkler l’a commenté sur Twitter).

Accordons-nous au 10-Q pour la réponse.

Étant donné que les actifs cryptomonnaies détenus en dépôt peuvent être considérés comme la propriété d’un patrimoine de faillite, en cas de faillite, les actifs cryptomonnaies que nous détenons en dépôt au nom de nos clients pourraient faire l’objet d’une procédure de faillite et ces clients pourraient être traités comme notre créanciers chirographaires généraux. Cela peut amener les clients à trouver nos services de garde plus risqués et moins attrayants et tout échec à augmenter notre clientèle, l’arrêt ou la réduction de l’utilisation de notre plateforme et de nos produits par les clients existants pourrait avoir un impact négatif sur nos activités, nos résultats d’exploitation et nos résultats financiers. état.

Winkler dit que cette déclaration est un ajout récent.

Si vous avez toujours vos pièces sur ces échanges après avoir lu ceci, vous n’êtes que fou.

Oh, attendez, j’ai oublié les avantages des produits dérivés et la possibilité de miser des actifs sur Coinbase afin qu’ils puissent faire Dieu seul sait quoi avec eux.

Rencontrez le prétendu Stablecoin TerraUSD, maintenant dans une spirale de mort potentielle

Au cas où vous l’auriez manqué, veuillez consulter mon point de vue sur les stablecoins.

Rencontrez le prétendu Stablecoin TerraUSD, maintenant dans une spirale de mort potentielle

Je discute des stablecoins avec un coup de projecteur sur TerraUSD, prétendument indexé sur un dollar américain.