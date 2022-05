La Fondation VeChain rapporte une trésorerie crypto de 1,2 milliard de dollars… mais n’a dépensé que 4 millions de dollars au premier trimestre | Cryptomonnaie

Le projet de suivi de la chaîne d’approvisionnement dispose d’un coussin confortable dans la trésorerie de sa Fondation, mais les dépenses ont été très faibles au cours du premier trimestre 2022.

La Fondation VeChain a publié son rapport financier pour le premier trimestre 2022 montrant que le projet a amassé un impressionnant trésor de guerre de 1,2 milliard de dollars, mais n’a dépensé qu’environ 4,1 millions de dollars au cours du trimestre.

VeChain (VET) est un projet blockchain conçu pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Le rapport financier de la Fondation du 10 mai pour le premier trimestre 2022 décrit son bilan au 31 mars et comment elle a dépensé des fonds tout au long du trimestre. Bien que le Trésor ait ouvert l’année avec 1,37 milliard de dollars d’actifs entre les pièces stables, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et VET, il s’est terminé avec 1,2 milliard de dollars. Le rapport indique que la plupart des pertes ont été subies « en raison des fluctuations du marché de la cryptomonnaie et d’autres dépenses de la VeChain Foundation ».

Le prix du BTC a chuté de 34 % depuis, l’ETH a chuté de 36 % et l’EFP a chuté de 54 % depuis le 31 décembre 2021, date à laquelle le projet a marqué le début de son suivi du premier trimestre jusqu’au 31 mars.

Sur les 4,1 millions de dollars dépensés au premier trimestre, la Fondation a dépensé 1,8 million de dollars pour le développement commercial de l’écosystème, qui était la dépense la plus élevée. Cela inclut les partenariats, les dépositaires, les fournisseurs de portefeuilles, les courtiers, les événements communautaires et la coopération de projets d’écosystème.

Trésorerie de la Fondation VeChain à partir du premier trimestre 2022

Viennent ensuite 1,1 million de dollars pour les opérations de l’écosystème telles que les coûts d’équipe, les espaces de bureau, les services publics, les frais de conseil et les services externes.

Alors que le rapport indique que la trésorerie sera utilisée pour « assurer le développement à long terme de la blockchain VeChainThor », il n’est pas clair si la fondation ouvrira le robinet de sa trésorerie pour plus de dépenses en investissements.

Dépenses de la Fondation VeChain jusqu’au premier trimestre 2022

Le montant d’argent gagné par la Fondation au cours du premier trimestre est également absent du rapport. La blockchain VeChainThor collecte des frais pour les transactions qui sont réparties entre les validateurs et les autres parties prenantes de l’écosystème. Cependant, les données sur le montant total des frais accumulés ne ressortent pas clairement du rapport financier.

Le système de gestion des données sur les émissions de carbone de VeChain et le partenariat de VeCarbon avec les acteurs de l’industrie du ciment ont été annoncés dans le rapport financier.

Au cours du premier trimestre, VeChain a lancé son propre stablecoin via l’émetteur Stably stablecoin connu sous le nom de VeUSD. Il a également formé un partenariat avec Amazon Web Service (AWS) pour créer le logiciel de gestion des émissions VeCarbon en tant que système de service (SaaS) pour la Chine.

L’EFP a une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars et a baissé d’environ 0,6 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 0,04 $ selon les données de Coingecko.