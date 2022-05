Pourquoi vous ne devriez pas encore acheter la trempette sur Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est assis sur des bases fragiles car il se négocie autour de 0,619 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA chute de 35 % pour retester un niveau de support stable à 0,397 $.

Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 0,677 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Cardano a connu une baisse massive alors que tous les altcoins se ralliaient. La récente attaque baissière a aggravé les choses pour les détenteurs d’ADA, mais un nouveau mouvement à la baisse est encore à venir.

Le prix de Cardano ne parvient pas à établir un support

Le prix de Cardano est en baisse depuis 35 semaines depuis son sommet historique à 3,11 $ en septembre 2021. Cette tendance à la baisse fastidieuse semblait avoir pris une pause en mars lorsque l’ADA a rebondi de 60 % et a établi un sommet plus élevé à 1,24 $.

Cependant, les traders avaient d’autres plans et ont repoussé le prix de Cardano dans une tendance à la baisse. Le récent krach boursier n’a fait qu’aggraver les malheurs d’ADA. Comme le soi-disant « Ethereum-killer » se négocie autour de 0,619 $, les investisseurs doivent noter que ce n’est pas la base.

Le support stable immédiat pour le prix de Cardano est de 0,397 $, soit environ 35 % de chute par rapport à la position actuelle. L’inefficacité du prix lors de son rallye au début de 2021 ajoute de la crédibilité à cette baisse.

Par conséquent, si les investisseurs cherchent à acheter la baisse, ce serait autour de 0,397 $. Un crash à ce niveau épuisera les vendeurs, permettant aux acheteurs de récupérer ADA à prix réduit.

Graphique ADA/USDT sur 3 jours

La baisse récente du nombre de portefeuilles contenant entre 100 000 et 1 000 000 de jetons ADA ajoute encore plus de crédibilité aux perspectives baissières du prix de Cardano. Cette catégorie d’investisseurs décharge ses jetons et leur nombre est passé de 22 807 à 21 100 depuis le 11 mars.

Cette baisse de 7,9 % indique que ces investisseurs vendent leurs jetons et ne sont pas encore optimistes sur ADA.

Distribution d’approvisionnement ADA

Indépendamment des perspectives baissières, un chandelier de trois jours clôturant au-dessus de 0,677 $ récupérera un niveau crucial et le transformera en un niveau de support. Ce développement à lui seul pourrait déclencher une frénésie d’achat et invalider la thèse baissière en renversant l’obstacle de 0,785 $. Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait augmenter et franchir la barrière de 0,900 $.