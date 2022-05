dYdX lance une application : pourquoi n’y a-t-il pas plus de protocoles DeFi qui ont emboîté le pas ? | Cryptomonnaie

La plate-forme de négociation de contrats perpétuels dYdX a lancé une application pour les utilisateurs en dehors des États-Unis qui offrira les mêmes fonctionnalités que son site Web.

La plate-forme de négociation de dérivés cryptomonnaies dYdX a officiellement lancé une application via la boutique iOS d’Apple, rejoignant un certain nombre de protocoles de finance décentralisée (DeFi) qui ont créé des applications pour l’adoption des smartphones.

Selon une annonce du 10 mai, l’application de dYdX est maintenant prête à être utilisée, le projet notant que plus de 200 000 personnes s’étaient déjà inscrites à la version bêta avant le lancement complet.

L’application propose des dépôts et des échanges sans gaz et fournira les mêmes fonctionnalités que la version Web.

« L’application offre les mêmes fonctionnalités et une expérience de produit inégalée qui sont disponibles sur notre site Web d’échange principal avec la commodité supplémentaire de pouvoir échanger sur votre iPhone », a déclaré dYdX.

Nous sommes ravis d’annoncer que notre application iOS est désormais disponible au public ! Cela fait de dYdX l’un des premiers protocoles DeFi à lancer une application mobile dédiée et met encore plus notre expérience utilisateur au même niveau que les échanges centralisés. Visitez https://t.co/YMo3oz5Wz5 pour le télécharger ! pic.twitter.com/4PE41avSvd — dYdX (@dYdX) 10 mai 2022

La plate-forme basée sur Ethereum Layer 2 propose principalement des produits dérivés tels que des contrats perpétuels, mais prévoit également de déployer des transactions synthétiques, au comptant et sur marge dans le cadre de son engagement fin avril de devenir «100% décentralisé» d’ici la fin de 2022.

L’application prend également en charge une longue liste de portefeuilles cryptomonnaies bien connus tels que MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet App et Huobi Wallet pour n’en nommer que quelques-uns.

Manque d’applications DeFi

Il existe de nombreuses entreprises de crypto, de portefeuille numérique et de NFT qui ont déployé des applications mobiles, mais il semble que le secteur DeFi n’ait pas encore pleinement capitalisé sur ce domaine.

En regardant le magasin IOS australien par exemple [where the author of this piece is based]il répertorie un petit échantillon de projets DeFi tels que Snowball, Argent et Cake DeFi aux côtés de dYdX.

Bien que la conformité réglementaire puisse être un problème pour les plates-formes DeFi dans ce cas, ce pourraient également être les politiques strictes d’Apple qui empêchent les projets de se lancer dans le magasin.

Par exemple, Apple interdit l’inclusion de rails de paiement au-delà de ceux proposés par l’entreprise, tout en facturant également une commission forfaitaire de 30 % sur les achats intégrés de biens et services numériques.

Une autre raison qui pourrait retarder le secteur DeFi a été soulignée par le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, fin 2020. À l’époque, il a noté que Coinbase avait du mal à fournir ou à se connecter aux services DeFi via son application, car Apple n’autoriserait pas l’échange à offrir des « transactions cryptomonnaies dans un logiciel non intégré dans l’application ».

En conséquence, Coinbase, entre autres entreprises, n’était autorisée à fournir de tels services que via des liens externes vers des sites Web, ce qui se traduisait par une application aux fonctionnalités limitées par rapport au site Web.

L’application et le site Web de dYdX ne sont pas disponibles pour les citoyens américains et cela peut également être dû à des problèmes de conformité réglementaire – ou à la peur de ceux-ci – entourant les produits dérivés DeFi.

Il semble y avoir une zone grise autour des dérivés DeFi aux États-Unis, l’ancien commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Dan M. Berkovitz, soulignant en juin de l’année dernière que les plates-formes DeFi doivent très probablement être enregistrées et réglementées par la CFTC pour offrir des dérivés. ou des contrats à terme.

« Non seulement je pense que les marchés DeFi sans licence pour les instruments dérivés sont une mauvaise idée, mais je ne vois pas non plus en quoi ils sont légaux en vertu du CEA », a-t-il déclaré.