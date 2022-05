Le créateur de Top Shot dévoile un fonds de 725 millions de dollars pour soutenir l’écosystème Flow | Cryptomonnaie

Le nouveau fonds de l’écosystème sera utilisé pour aider les 7 500 développeurs de Flow à créer de nouveaux produits de jeu, d’infrastructure, DeFi et de création de contenu sur la blockchain NFT.

L’écosystème Flow devrait bénéficier d’un soutien accru grâce à un nouveau fonds de 725 millions de dollars qui sera utilisé pour investir dans la croissance du réseau de jetons non fongibles.

Flow (FLOW) est une blockchain de couche 1 développée par Dapper Labs et spécialement conçue pour les NFT. Dapper Labs a également créé la populaire collection NBA Top Shot NFT. Flow utilise un algorithme de consensus de preuve de participation (PoS) respectueux de l’environnement.

Le nouveau fonds a été soutenu par 17 entreprises qui ont de l’expérience dans le soutien d’autres sociétés Web3, y compris de grandes sociétés d’investissement a16z, Spartan Group et CoinFund. Les fonds seront utilisés pour inciter les développeurs à apporter leur travail sur Flow, par opposition au concurrent Ethereum (ETH) qui domine toujours les NFT malgré des frais de gaz élevés. Au sein de l’écosystème Flow lui-même, les fonds fourniront un soutien aux jeux, aux infrastructures, à la finance décentralisée (DeFi), au contenu et aux créateurs.

Aujourd’hui, nous annonçons un fonds écosystémique de 725 millions de dollars pour accélérer la croissance dans l’ensemble de l’écosystème Flow Il s’agit du plus grand fonds commun créé pour TOUTE blockchain, disponible pour les développeurs existants et futurs #onFlow Découvrez le Flow Ecosystem Fund : https://t.co/8Y8qaLvccz pic.twitter.com/VBKbnZdQEQ — Flux (@flow_blockchain) 10 mai 2022

Les projets bénéficiant de subventions par le biais du fonds pour l’écosystème seront soutenus par des investissements en jetons FLOW et par ce que la page Web du fonds appelle un « soutien en nature ».

Flow est actuellement la troisième plus grande blockchain en volume de ventes NFT derrière Ethereum et Solana (SOL). Sans compter le mois de mai, tout au long de 2022, Flow a réalisé en moyenne 50,3 millions de dollars de ventes mensuelles de NFT selon CryptoSlam, un outil de suivi du marché NFT.

L’animateur du podcast axé sur la NFT The First Mint LG Doucet a tweeté mardi une liste de cinq nouveaux produits qui, selon lui, devraient être soutenus par les fonds. Ils incluent une application de liste blanche pour aider les utilisateurs à être inscrits sur une liste blanche pour une menthe, une application mobile, une éducation vidéo, l’intégration de portefeuille sur Shopify et des œuvres d’art autres que des dessins animés, des animaux et des athlètes. Il a ajouté que Flow a besoin « d’INNOVATION réelle, pas seulement de feuilles de route qui copient les projets ETH ».

725 millions de dollars à venir $Flux écosystème Produits dont nous avons besoin : – App WL comme @PREMINT_NFT

– Application mobile pour @emerald_dao

– Éducation vidéo sur @Flowverse_

– Intégration de portefeuille sur @Shopify

– PFP animaux/athlètes autres que des dessins animés Et de l’INNOVATION réelle, pas seulement des feuilles de route qui copient les projets de l’ETH – LG DOUCET (@LgDoucet) 10 mai 2022

Bien que Flow soit exploité par Dapper Labs, qui a produit certains des plus gros produits NFT au cours des deux dernières années, ses ventes NFT sont toujours à la traîne par rapport aux écosystèmes de couche 1 plus vastes. Cela peut être dû à des effets de réseau plus faibles et à un écosystème plus petit d’applications décentralisées (Dapps) qui y sont exécutées. Le nouveau fonds écosystémique vise à combler cette lacune.

Les autres produits NFT de Dapper Labs incluent CryptoKitties, l’un des premiers jeux NFT, UFC Strike, NFL All Day et Cheeze Wizards.

FLOW a une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars et a augmenté de 20 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 4,01 dollars selon les données de CoinGecko.