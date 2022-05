First Mover Asia : Le déclin du marché de la cryptomonnaie souligne son imprévisibilité ; Bitcoin détient à 31 000 $ | Cryptomonnaie

La plupart des signes pointent vers le bas, mais il est difficile de prévoir l’évolution des prix dans les jours et les semaines à venir ; les principaux cryptos ont une journée mitigée.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin détient ; d’autres cryptos sont mélangés.

Insights : Les prix de la cryptomonnaie sont imprévisibles.

Avis du technicien : la hausse du volume de BTC est un premier signe de capitulation, mais la hausse reste limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 31 083$ +1,4%

Éther (ETH) : 2 353 $ + 3,4 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Polygone MATIQUE +7,6% Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +4,0% Plate-forme de contrat intelligente Pois POINT +3,9% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Algorand ALGO −0,9 % Plate-forme de contrat intelligente EOS EOS −0,9 % Plate-forme de contrat intelligente Filecoin FIL −0,3 % L’informatique

Bitcoin détient environ 31 000 $

Le bitcoin et l’éther ont tremblé, mais la LUNA de Terra a tremblé dans les échanges de mardi.

Le jeton natif de l’écosystème Terra a récemment baissé de plus de 53% au cours des dernières 24 heures après que le stablecoin UST de l’organisation a continué de tomber bien en deçà de son ancrage au dollar, et au milieu d’un rapport selon lequel la Luna Foundation Guard (LFG), l’organisation à but non lucratif créée pour soutenir le réseau Terra, visait à lever 1 milliard de dollars pour rétablir cette parité. La baisse a suivi une baisse de 30% lundi. UST était récemment dans le rouge à plus de 6%.

Pendant ce temps, la hausse d’environ 1,4 % du bitcoin a représenté une amélioration par rapport à la veille, lorsque la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a plongé en dessous de 30 000 $ en début de séance mardi – la première fois depuis le 20 juillet, elle était tombée en dessous de ce seuil. Bitcoin s’échangeait récemment juste au-dessus de 31 000 $.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a surperformé au cours de la même période, augmentant d’environ 3,5 %, et changeait de mains à environ 2 350 $. D’autres cryptos ont été mélangés pendant une grande partie de la journée avec AXS récemment en baisse de plus de 6%, mais CRO et meme coin SHIB dans le vert de plus de 8% et 10%, respectivement.

L’industrie de la cryptomonnaie a continué de ressentir les ondes de choc des troubles géopolitiques et économiques plus larges. Le géant de l’échange de crypto Coinbase a raté ses estimations de revenus du premier trimestre au milieu d’une baisse de 44% des revenus de négociation par rapport au quatrième trimestre. Miner Riot a également manqué les prédictions des analystes pour ses trois premiers mois de 2022.

Le mardi moins tumultueux de Cryptos a suivi les indices boursiers, qui étaient mélangés avec le Nasdaq à forte composante technologique en hausse d’environ un point de pourcentage et le Dow Jones Industrial Average en légère baisse. Les investisseurs surveilleront le rapport d’avril sur l’indice des prix à la consommation, qui devrait généralement montrer que l’inflation a ralenti mais que les prix sont restés élevés.

Dans des commentaires envoyés par courrier électronique, Jaime Baeza, PDG du fonds spéculatif crypto basé à Miami, ANB Investments, a noté la pression des événements macroéconomiques, y compris l’inflation et un resserrement de la politique monétaire de la banque centrale sur les actions et les actifs numériques, mais a attribué la baisse la plus récente du bitcoin » au désancrage de l’UST. » Baeza a écrit que la décision de LFG de défendre le peg en vendant des réserves de bitcoins « a accéléré la vente du marché plus large de la cryptomonnaie alors que la panique se propageait et qu’un événement à risque systémique de cygne noir se rapprochait ».

Dans une interview sur le programme First Mover de CoinDesk TV, Joseph Kelly, PDG de la société de services financiers bitcoin Unchained Capital, a qualifié le détachement de « titre effrayant ».

Mais il a ajouté avec optimisme: « C’est l’une de ces choses que vous pouvez conserver contrairement au bitcoin en tant qu’actif plus solide et plus explicable qui n’est pas trop prometteur et qui essaie de faire des choses comme maintenir un ancrage au dollar. C’est une façon pour que Bitcoin continue pour briller à long terme. »

Marchés

S&P 500 : 4 001 +0,2 %

DJIA : 32 160 -0,2 %

Nasdaq : 11 737 +0,9%

Or : 1 839 $ -0,8 %

Connaissances

Prédire les marchés de la cryptomonnaie est un défi

La semaine dernière en crypto a montré une immense volatilité, que peu ou pas d’actifs peuvent égaler. Les marchés ont perdu plus d’un milliard de dollars alors que le stablecoin UST de Terra a été éjecté de son ancrage au dollar 1: 1 et que les majors de la cryptomonnaie se sont effondrées, entraînant de nombreuses liquidations.

Il y a beaucoup à découvrir sur l’effondrement de l’UST de Terra. La partie la moins comprise a probablement été la décision de la Luna Foundation Guard de prêter la quasi-totalité de leurs réserves aux teneurs de marché pour soutenir l’arrimage de 1 $ UST en effectuant spécifiquement des transactions marquées à 1 $. Quelque part, il y a un mérite théorique à cela, mais le marché a vu les réserves de LFG à des niveaux extrêmement bas et a poussé à liquider autant qu’il le pouvait.

(Glassnode)

Le moment du rapport de la Réserve fédérale américaine sur les stablecoins n’aurait pas pu être meilleur.

« Ces vulnérabilités peuvent être exacerbées par un manque de transparence concernant le risque et la liquidité des actifs soutenant les pièces stables », lit-on dans le rapport, avec Nellie Liang, sous-secrétaire du département du Trésor pour les finances intérieures, ajoutant lors d’un événement, « Ils ont le potentiel de générer des courses déstabilisantes si la valeur des actifs soutenant le stablecoin baisse brusquement.

À bien des égards, les pièces stables étaient l’un des héritages post-mars 2020. Ils étaient censés créer une utilité et une acceptation réelles pour la classe d’actifs et reflétaient un intérêt institutionnel croissant. Après tout, avant mars 2020, les pièces stables avaient une capitalisation boursière d’un peu plus de 5 milliards de dollars. Maintenant, ce chiffre est plus proche de 175 milliards de dollars.

Certains pourraient penser que ce triple coup dur du de-pegging de l’UST (et son échec probable), une baisse violente des prix des cryptos et une condamnation des stablecoins par la Fed mettraient la classe d’actifs dans une position précaire. Ce serait un test de foi et de conviction.

Bien sûr, certaines données suggèrent cette chose même. Le bitcoin afflue dans les échanges à un rythme jamais vu depuis novembre 2017.

Un peu plus de 50 000 bitcoins ont été échangés lundi. Traditionnellement, l’afflux de devises signifie que les commerçants se préparent à vendre leurs actifs, ce qui est considéré comme un signal baissier pour les prix. Mais cela signifie également que les traders pourraient se préparer à jouer sur le marché des produits dérivés. Dans ce scénario, ils ouvriraient des positions longues pour accélérer leurs gains à mesure que le prix de la crypto se redresse.

Considérez ce qui s’est passé en novembre 2017. Comme le montrent les données de Glassnode, il y avait beaucoup de bitcoins sur les échanges. C’était le pic de la bulle initiale d’offre de pièces et le prix du bitcoin a continué à s’apprécier – malgré tous ces bitcoins sur les échanges. Oui, il y avait un marché des produits dérivés, comme BitMEX a été lancé en 2014, mais à l’époque, il était encore relativement peu sophistiqué et n’atteindrait sa maturité qu’en 2018.

Le fait est que cette classe d’actifs, dans le grand schéma des choses, en est encore à ses balbutiements. Il existe de nombreux signaux que nous pouvons utiliser pour nous aider à naviguer sur le marché, mais en fin de compte, l’imprévisibilité de la cryptomonnaie signifie que ces indicateurs signifient des prédictions et ne sont pas définitifs.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le volume en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est stabilisé autour du niveau de support de 30 000 $, ce qui pourrait garder les acheteurs à court terme actifs. Pourtant, la hausse semble être limitée, initialement vers le prochain niveau de résistance à 35 000 $.

Le BTC a augmenté de 4 % au cours des dernières 24 heures. C’est en baisse de 16% au cours de la semaine dernière. Plusieurs cryptos alternatifs (altcoins) ont surperformé le BTC au cours des dernières 24 heures, suggérant un plus grand appétit pour le risque chez les traders à court terme.

En règle générale, le BTC baisse moins que les altcoins pendant les reprises du marché en raison de son profil de risque plus faible par rapport aux jetons plus petits.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier augmente à partir de niveaux de survente extrêmes, ce qui pourrait soutenir un bref rallye de soulagement similaire à ce qui s’est produit fin janvier. Cette fois, cependant, les signaux de momentum négatifs ont augmenté le risque de pannes supplémentaires sur le graphique.

De plus, la moyenne mobile du volume sur 14 jours (basée sur les données d’échange Coinbase fournies par TradingView) a augmenté, ce qui pourrait être un premier signe de capitulation. Pourtant, les niveaux de volume actuels sont inférieurs à ceux de juin de l’année dernière, lorsque BTC s’est établi à environ 30 000 $.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : indice des prix à la consommation en Chine (mois/année avril)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : Indice des prix à la production en Chine (Annuel/Avril)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : indice économique du Japon (préliminaire de mars)