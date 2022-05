Le prix du BNB collecte des liquidités pour une hausse à 375 $ | Cryptomonnaie

Le prix du BNB continue de chuter après avoir franchi des niveaux de support critiques.

Les traders tentent de récupérer la plupart des pertes de lundi.

Le potentiel de hausse est maintenant extrêmement élevé à mesure que le volume afflue.

Le prix de la BNB a suivi les marchés plus larges de la crypto-monnaie et du risque vers une route majeure hier. Binance Coin a connu un effondrement majeur, chutant de plus de 17 %. Cependant, les achats sont revenus et le volume augmente, ce qui donne aux haussiers l’espoir qu’un changement de direction pourrait se produire bientôt.

Le prix du BNB est sur le point de s’inverser mais pourrait être limité à la zone de valeur de 375 $.

Le prix de la BNB est dans une zone dangereuse pour les haussiers sur son graphique hebdomadaire. Actuellement, le prix de Binance Coin et le Chikou Span sont inférieurs au nuage Ichimoku. Si le graphique hebdomadaire se clôture à 361 $ ou en dessous, il se clôturera sous le nuage et confirmera une cassure baissière idéale d’Ichimoku – un avertissement majeur qu’une tendance baissière prolongée se poursuivra.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo hebdomadaire BNB/USDT

Cependant, si le prix de la BNB clôture près de 361 $, cela imprimerait un chandelier d’inversion haussier très puissant – suffisamment puissant pour annuler toute nouvelle pression à la baisse. De plus, le rebond d’aujourd’hui laisse certainement entendre qu’une nouvelle reprise pourrait se produire.

Une longue opportunité théorique existe pour le prix BNB avec un stop d’achat sur le renversement à trois cases de la colonne O actuelle (actuellement à 335 $), un stop loss à trois cases et un objectif de profit à 380 $. Si la colonne O actuelle se déplace vers le bas, l’entrée et le stop-loss suivent en tandem, mais l’objectif de profit reste le même.

BNB/USDT 5,3 $

La configuration longue représente, à l’heure actuelle, une récompense de 3: 1 pour le risque. L’objectif de profit projeté à 380 $ est susceptible d’être limité près de la zone de valeur de 375 $ où existent actuellement le Tenkan-Sen hebdomadaire et le bas du nuage hebdomadaire Ichimoku (Senkou Span B).

La configuration d’achat théorique est invalidée si le prix du BNB tombe en dessous de 285 $ avant le déclenchement de l’arrêt d’achat.