Le prix d’ApeCoin laisse entrevoir des rendements décroissants pendant plusieurs semaines | Cryptomonnaie

Le prix APE n’a pas réussi à retester le sommet du triangle.

Le prix ApeCoin affiche un contrôle baissier complet sur des périodes plus longues.

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture au-dessus de 12 $.

Le prix de l’ApeCoin pourrait aller dans une fourchette et produire de nouvelles baisses au printemps et en été. Il pourrait y avoir des actifs numériques plus performants dans les semaines à venir à surveiller.

Le prix ApeCoin signale la fin de la course haussière

Le prix ApeCoin signale une déclaration décevante car les traders ont réussi à établir un prix de stabilisation en dessous du sommet du triangle à 12 $. Il s’agit d’un signal d’analyse technique classique dont tous les traders doivent être conscients. Historiquement, un prix de stabilisation en dessous d’un sommet de triangle précédent a entraîné de graves conditions de marché baissier sur plusieurs marchés.

Le prix d’ApeCoin pourrait devenir un « crypto sous-performant », produisant des rendements décroissants à partir de maintenant. Étant donné que la macrostructure entière a été jugée corrective en tant que modèle ABC (avec le triangle comme vague B), cela peut prendre un temps égal avant qu’une autre structure haussière ne se révèle. Le prix d’ApeCoin pourrait commencer à former une fourchette dans le niveau de prix actuel de 8,00 $ à éventuellement 6,00 $ pour étayer l’hypothèse liée à la fourchette. Il convient de noter que l’indicateur de volume montre une dominance baissière depuis la vente initiale survenue le 27 avril.

Graphique APE/USD sur 4 jours

L’invalidation du scénario baissier est une brèche et clôture au-dessus du sommet du triangle à 12 $. Si cela devait se produire, le prix ApeCoin pourrait vraiment surprendre les investisseurs et atteindre un nouveau sommet printanier vers 31 $, entraînant une augmentation de 275 % par rapport au prix APE actuel.