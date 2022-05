Le prix MATIC va choquer les traders avec un violent pic à 1,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a atteint de nouveaux plus bas en cinq mois.

Après la vente de lundi, les acheteurs ont afflué, récupérant presque toutes les pertes.

Des opportunités d’achat agressives sont maintenant présentes.

Le prix MATIC a bondi considérablement aujourd’hui, un événement quelque peu inattendu. L’action des prix de lundi a entraîné la plus grande vente quotidienne depuis le 19 mai 2021 – il y a près d’un an.

Le prix MATIC se prépare à un fort retournement haussier

Le prix MATIC a atteint plusieurs jalons basés sur le cycle temporel, indiquant la fin de la tendance à la baisse actuelle. Du point de vue d’Ichimoku, MATIC a atteint de nouveaux plus bas sur plusieurs mois juste à la date d’un Kumo Twist. Les torsions de Kumo se produisent lorsque Senkou Span A croise Senkou Span B – observé visuellement par le nuage changeant de couleur du rouge au vert ou vice versa.

Les Kumo Twists peuvent souvent identifier où les hauts et les bas des swings majeurs et mineurs peuvent se développer. Il y a une forte probabilité que de nouveaux hauts/bas de swing se génèrent à la date d’un Kumo Twist si un instrument tend vers cette date.

L’action des prix MATIC a complété deux cycles temporels puissants du point de vue de l’analyse de Gann. Le premier est le cycle de 135 jours de l’année intérieure, qui, a écrit Gann, est souvent le dernier creux, mettant fin à un creux, et mérite toujours d’être surveillé pour un changement de tendance. Il a également indiqué que les mouvements rapides commencent généralement à partir de ce cycle.

MATIC/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Le deuxième et le plus important des cycles de Gann que le prix MATIC a complété est le cycle de 49 jours à 52 jours, Gann a appelé la «zone de la mort». Le cycle de la «zone de la mort» a une forte probabilité de mettre fin à ce que Gann a appelé des «mouvements de soufflage» – des mouvements omnidirectionnels sur sept semaines.

Complétant les perspectives d’un retournement haussier, la configuration actuelle du graphique Point et Figure de retournement de 0,05 $ / 3 cases sous la forme d’un modèle de pointe. Le motif Spike dans Point and Figure est une colonne avec quinze X ou O ou plus. Il est considéré comme un mouvement qui a atteint un extrême et est dû à un fort mouvement correctif qui peut souvent se transformer en un changement de tendance plus large.

L’opportunité longue hypothétique pour le prix MATIC est un ordre d’achat stop à 1,00 $, un stop loss à 0,85 $ et un objectif de profit à 1,45 $. Un stop suiveur à deux cases aiderait à se protéger contre tout profit implicite réalisé après l’entrée. L’objectif de profit est basé sur une sortie en atteignant le bas du nuage hebdomadaire Ichimoku (Senkou Span B) à 1,45 $ – un niveau où les baissiers sont susceptibles de se défendre.

MATIC/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue est invalidée si le prix MATIC tombe à 0,75 $ avant le déclenchement de l’entrée.

