Prédiction de prix Dogecoin: DOGE rebondira à 0,21 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a atteint de nouveaux plus bas en 2022.

La tendance baissière dépasse officiellement une durée d’un an.

Fort mouvement correctif entrant.

L’action des prix Dogecoin a chuté lundi, à la suite de l’effondrement massif du reste du marché de la crypto-monnaie. DOGE a clôturé lundi avec une perte de 18%, juste légèrement au-dessus du creux quotidien qui constituait une baisse globale de 20%. Mais un changement de direction pourrait bientôt arriver.

Le prix du Dogecoin rebondit sur les nouveaux plus bas de 2022 et YTD

Le prix Dogecoin a franchi une étape importante en termes de temps et de prix. DOGE est maintenant dans une tendance baissière qui dépasse 365 jours. Le nouveau plus bas YTD et 2022 d’aujourd’hui représente une perte de 87 % par rapport au sommet historique atteint le 8 mai 2021. Cependant, l’extrémité de la baisse actuelle a créé une longue configuration agressive pour DOGE.

Une entrée longue hypothétique pour le prix Dogecoin existe maintenant sur son graphique point et figure d’inversion de 0,005 $ / 3 cases. La configuration est un ordre d’achat stop à 0,12 $, un stop loss à 0,105 $ et un objectif de profit à 0,22 $. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases est une option et aiderait à se protéger contre tout profit implicite réalisé après l’entrée.

La longue configuration du prix Dogecoin est basée sur un modèle Spike. Le motif Spike dans Point and Figure est une colonne avec quinze X ou O ou plus. Il est considéré comme un mouvement qui a atteint un extrême et est dû à un fort mouvement correctif qui peut souvent se transformer en un changement de tendance plus large.

L’objectif de profit projeté est inférieur à l’angle dominant du marché baissier (ligne diagonale rouge). C’est aussi le retracement de Fibonacci à 50 % sur le graphique hebdomadaire d’Ichimoku. La configuration longue hypothétique représente une récompense de 6:1 pour le risque.

0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Il n’y a pas de point d’invalidation sur un Spike Pattern car l’entrée est toujours sur l’inversion à 3 cases. Si la colonne O actuelle se déplace vers le bas, alors l’entrée et le stop loss pour le prix du Dogecoin évoluent en tandem avec le nouveau plus bas. L’objectif de profit reste le même.