Le secrétaire au Trésor américain fait pression pour une législation sur les pièces stables d’ici la fin de 2022 | Cryptomonnaie

Le stablecoin UST de Terra a glissé sous son ancrage à 1 $, malgré les efforts du Luna Foundation Guard Council pour stabiliser l’ancrage à 1,5 milliard de dollars en BTC et UST.

Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a commenté l’effondrement du stablecoin algorithmique de Terra.

Le secrétaire au Trésor américain a souligné la nécessité d’une réglementation sur les pièces stables d’ici la fin de 2022 pour éviter de nouvelles erreurs comme UST Terra.

Le secrétaire au Trésor américain a souligné les risques de l’UST et a révélé l’importance de la législation sur les pièces stables. Avant l’effondrement du stablecoin algorithmique de Terra, le fondateur de Terra, Do Kwon, avait reçu une assignation à comparaître de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Yellen appelle à une réglementation après l’effondrement de l’UST

Janet Yellen, la secrétaire du département américain du Trésor, a souligné les risques de l’UST lors d’une audition le 10 mai, soulignant l’importance de la réglementation des pièces stables. En réponse à une question sur le moment où la réglementation sur les pièces stables arriverait, Yellen a déclaré:

Je pense certainement qu’il existe de nombreux risques associés aux crypto-monnaies. Le Trésor publiera sous peu un rapport complet sur les crypto-monnaies et les stablecoins.

Le groupe de travail du président sur les marchés financiers a demandé ce rapport sur les actifs cryptomonnaies au département américain du Trésor. Yellen pense qu’il serait approprié que le Congrès travaille sur la législation sur les pièces stables et qu’elle soit terminée d’ici la fin de 2022.

L’UST de Terra a récemment perdu ses ancrages et n’a pas réussi à se rétablir malgré les efforts actifs du conseil de la Luna Foundation Guard (LFG) qui a déployé 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et UST Terra pour stabiliser l’ancrage du stablecoin algorithmique.

Yellen a commenté l’effondrement de l’UST et a déclaré:

Un stablecoin connu sous le nom de TerraUSD a connu une course et a perdu de sa valeur. Je pense que cela illustre simplement qu’il s’agit d’un produit en croissance rapide et que les risques augmentent rapidement.

Do Kwon a décrit l’effondrement de l’UST comme une attaque coordonnée contre les jetons de Terra. Kwon a déclaré à ses 416 000 abonnés qu’il était sur le point d’annoncer un plan de relance pour l’UST.