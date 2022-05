Des analystes renommés pensent que le prix du Dogecoin a atteint un creux après le récent crash | Cryptomonnaie

Le prix du DOGE pourrait être sur le point d’assister au début d’une reprise, selon les analystes, alors que l’altcoin atteint la fin de sa spirale descendante.

Le volume des échanges de Dogecoin a augmenté de 200 % selon les données de CoinMarketCap, malgré le fait que le marché de la cryptomonnaie a été frappé par un bain de sang.

Les analystes pensent que la capitulation a peut-être déjà eu lieu après que la même pièce ait subi une tendance baissière des prix pendant un an.

Le prix du Dogecoin a chuté de 12 % au cours de la semaine dernière dans un crash à l’échelle du marché. Le volume des échanges sur 24 heures de la pièce meme a augmenté malgré une baisse de son prix. Les analystes pensent que Dogecoin est sur une spirale descendante.

Le prix du Dogecoin pourrait poursuivre sa tendance baissière

Au milieu d’un crash à l’échelle du marché, Dogecoin a connu une baisse de sa capitalisation, après que 5,3% aient été réduits de sa capitalisation boursière. Malgré la baisse des prix, Dogecoin a connu un pic de son activité en chaîne, le volume des échanges ayant grimpé de 200 % du jour au lendemain.

La pièce meme est apparue comme l’une des crypto-monnaies tendances sur Twitter sur la base des données de Cointrendz. Avec la récente baisse des prix de Dogecoin, 13,69 millions de dollars de contrats à terme DOGE ont été liquidés alors que la pièce meme poursuivait sa spirale descendante.

Michaël van de Poppe, un trader et analyste de crypto-monnaie pense que nous sommes proches de la fin de la course à la baisse. La capitulation a peut-être déjà eu lieu, étant donné que les altcoins sont dans un marché baissier depuis plus d’un an.

Les analystes estiment que le récent crash de Dogecoin était le dernier et a fixé un objectif de prix moyen de 0,14 $ par DOGE pour 2022. La pièce meme se prépare à une évasion haussière étant l’un des contrats intelligents les plus utilisés parmi les baleines Ethereum.

Nica Osorio, analyste crypto et trader, a souligné plusieurs catalyseurs du marché dans le graphique Dogecoin qui indiquent que la pièce meme se dirige vers une évasion dans les semaines à venir. Osorio a lu un modèle de coin descendant sur le graphique des prix Dogecoin et a prédit un renversement de tendance haussier.