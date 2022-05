Bitcoin : le prix le plus bas est-il disponible ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’est échangé en dessous de 29 927,50 $ ce matin, ce qui a presque déclenché une autre vente.

Le prix du BTC rebondit mais subit pour l’instant un rejet ferme à 32 050,34 $

Attendez-vous à une hausse de 25 % dans les prochains jours, les haussiers rachetant la baisse à 36 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) est retombé à des niveaux plus bas depuis l’été 2021. En une semaine seulement, le prix du BTC a perdu près de 25 % de sa valeur marchande et a atteint un support ferme à 29 927,50 $, où les traders sont plus qu’heureux de choisir le prix BTC avec une remise considérable inférieure à 30 000 $. Attendez-vous à un rebond de l’action des prix du Bitcoin alors que l’indice de force relative (RSI) et les marchés se calment et, ce faisant, créent de légers vents favorables pour les crypto-monnaies.

Le prix du BTC rebondira de 25%

Le prix du bitcoin a été confronté à de nombreux vents contraires avec la vente sur les marchés boursiers, la FED trébuchant sur la livraison d’un message clair et la répression légale des États-Unis contre les crypto-monnaies. Les investisseurs hésitaient à investir compte tenu de ces risques, qui ont asséché la demande du côté acheteur, entraînant une vente massive depuis la semaine dernière. Alors que l’indice du dollar commence à stagner et que les marchés boursiers sortent en trombe aujourd’hui, les crypto-monnaies devraient également être tirées vers le haut, aidées par le RSI qui se négocie en survente et déclenchera un volume de demande plus important du côté des acheteurs alors que les baissiers regardent pour verrouiller les gains.

Le prix du BTC est donc à l’aube d’une phase de décompression sans parler d’amorcer une tendance haussière. Ce dernier élément dépend de trop de risques extrêmes qui entraînent encore Bitcoin au fond de l’océan, avec une autre brèche possible inférieure à 30 000 $. Mais pour les jours à venir, faites attention à l’augmentation des prix, avec BTC dépassant d’abord 31 584,75 $ et ensuite vers 36 709 $, réservant des gains de 25 % dans le processus.

Graphique journalier BTC/USD

Ce n’est plus un secret que les crypto-monnaies sont corrélées aux mouvements quotidiens des marchés financiers. Compte tenu de la force du dollar et de la faiblesse persistante des actions, de nombreux investisseurs pourraient être découragés de rester dans les crypto-monnaies et ne s’attendent probablement pas maintenant à de gros bénéfices. Le prix du BTC pourrait encore facilement subir une vente massive, passant en dessous de 29 927,50 $ et ouvrant la possibilité de chuter vers 28 695,13 $ à court terme.