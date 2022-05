Le prix du BNB reviendra à 400 $ | Cryptomonnaie

Binance Coin est sur le point de réserver une journée de trading rentable de +10 %.

Le prix du BNB est censé retracer au moins la moitié des pertes subies.

Si les haussiers peuvent pousser l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte, attendez-vous à voir une hausse vers 400 $.

Le prix de Binance Coin (BNB) est en larmes ce matin, car l’action des prix remonte déjà de 10 % pendant la session ASIA PAC. Les haussiers utilisent une fenêtre d’opportunité avec le dollar qui se négocie latéralement et les marchés boursiers en Europe, enregistrant plusieurs gains en pourcentage dans tous les domaines. Avec ce sentiment de risque et aucun mouvement du dollar, les haussiers ont une fenêtre d’opportunité pour inverser l’action des prix de sa tendance à la baisse et regagner du terrain jusqu’à 400 $.

Le prix du BNB voit le RSI reculer, détenant des gains de 35%

Le prix de Binance Coin voit les haussiers riposter avec vengeance ce jour de bourse alors que l’ASIA PAC et la séance de trading européenne cherchent à se lier avec des gains solides réalisés après les semaines de trading pessimistes précédentes. Le retour devrait déclencher un soupir de soulagement parmi les investisseurs, car le point de basculement approchait pour que les investisseurs se retirent complètement des crypto-monnaies. Avec ce revirement, attendez-vous à voir les investisseurs revenir et sauter sur les actions et les crypto-monnaies pour faire partie du rallye de la reprise.

Le prix du BNB est ainsi fixé pour un gain de 35% avec le premier obstacle, la ligne de tendance ascendante verte, qui a servi de colonne vertébrale à la tendance haussière depuis juin de l’année dernière. Si les haussiers peuvent consolider l’action des prix au-dessus de ce niveau, une poursuite de la tendance haussière est fixée et devrait voir un pop à 400 $, où les haussiers voudront attendre et prendre de l’élan après la prise de bénéfices. La raison en est que la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le pivot mensuel plafonnent l’action des prix à environ 406 $.

Graphique journalier BNB/USD

Bien qu’il semble que le sentiment ait changé du jour au lendemain, il pourrait s’agir simplement d’une certaine décompression avant la prochaine phase de resserrement des conditions des marchés financiers. Une fois qu’un nouveau cycle de force du dollar entrera en vigueur et que les marchés boursiers chuteront comme une pierre, attendez-vous à voir le prix de la BNB retracer complètement les gains d’aujourd’hui et même plonger davantage. Le support à surveiller semble se situer autour de 212,50 $, composé du creux du 05 mai 2021 et du rebond du 23 mai 2021.