Prédiction des prix XRP : Ripple a une fenêtre d’opportunité pour rebondir à 0,65 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation est dans un rebond classique ce mardi après la chute brutale de lundi.

Le prix du XRP devrait rebondir et effacer la plupart des pertes subies depuis la semaine dernière.

Attendez-vous à un rallye de 40% alors que la force du dollar recule et que la saison des gains touche à sa fin.

Le prix Ripple (XRP) a fortement baissé depuis la semaine dernière, les marchés ayant été secoués par des bénéfices décevants et mitigés, ainsi que par davantage de tensions géopolitiques. Avec cette pression, le prix du XRP est passé de 0,65 $ à 0,48 $ et a vu l’indice de force relative (RSI) exploser profondément en territoire de survente. Un fort rebond se matérialise ce matin alors que le dollar recule, et plusieurs banques centrales interviennent sur le marché pour soutenir leurs devises locales par rapport au dollar, ce qui ouvre une fenêtre d’opportunité pour que le prix du XRP reprenne quelques niveaux et revienne à 0,65 $ par la fin de cette semaine.

Le prix XRP voit les réactions en chaîne de la banque centrale créer un vent arrière imprévu

Le prix d’ondulation et les crypto-monnaies n’ont jamais été aussi corrélés à la force du dollar jusqu’à présent. Ce n’est un secret pour personne que la force persistante du dollar qui domine les marchés dans tous les segments et coins a également marqué les crypto-monnaies. Dans cet esprit, les mouvements anticycliques qui sont entrés en jeu ce matin sont encore plus critiques à comprendre car plusieurs grandes banques centrales, parmi lesquelles la banque centrale chinoise et la banque centrale indienne, vendent des dollars pour protéger leur monnaie contre une nouvelle dévaluation. Cela affaiblit le dollar alors que des flots de dollars frappent les marchés.

Le prix XRP utilise ce moment pour associer certaines pertes subies et cette fenêtre d’opportunité pour se redresser, du moins pour aujourd’hui. Attendez-vous à voir une montée aujourd’hui vers 0,5852 $. Si le prix XRP peut clôturer au-dessus de ce niveau, recherchez le test de support et rebondissez plus haut jusqu’au pivot mensuel au-dessus de 0,65 $. Avec ce mouvement, le prix XRP a gagné environ 40% de profit et ajouté 0,17 $ à sa valeur de prix.

Graphique journalier XRP/USD

Le risque à la baisse vient du fait que les marchés poussent contre les banques centrales et testent leur capacité. Cela signifierait qu’à un moment donné, une banque centrale n’est plus en mesure de faire correspondre l’offre de la monnaie locale avec des dollars et doit arrêter ses opérations. Cela déclencherait une offre excédentaire de monnaie locale et, dans l’équation, renforcerait encore plus le dollar. Pour le prix XRP, cela signifierait une chute en dessous de 0,4799 $ et soit un test de 0,4228 $ ou 0,3710 $ à la baisse, imprimant de nouveaux plus bas depuis fin 2021.