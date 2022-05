Binance suspend temporairement LUNA et les retraits UST en raison de la congestion du réseau | Cryptomonnaie

Alors que la communauté crypto tente toujours de déchiffrer le fiasco d’ancrage-dé-ancrage en cours de Terra en ce qui concerne son offre de pièces stables TerraUSD (UST), le principal échange de crypto Binance a temporairement suspendu les retraits pour Terra (LUNA) et UST mardi.

La valeur marchande d’UST, l’offre de pièces stables de Terra, est récemment tombée en dessous du prix prévu de 1,00 $, le prix de LUNA ayant connu une forte baisse en raison d’une vente massive. Dans le même temps, la paire de négociation BTC/UST sur Binance a atteint des sommets de plus de 42 000 dollars, tandis que d’autres marchés du dollar Bitcoin ont eu du mal à conserver 30 000 dollars, comme l’a rapporté Cointelegraph.

En tant que mesure réactionnaire contre l’incertitude persistante au sein de l’écosystème Terra, Binance a suspendu tous les retraits pour les jetons LUNA et UST pendant six heures (entre minuit et 6h00 HNE), citant un volume élevé de transactions de retrait en attente.

Selon Binance, le volume élevé de transactions UST en attente est dû à la lenteur et à la congestion du réseau. Tout en reconnaissant les inconvénients possibles pour ses investisseurs, Binance a déclaré :

Binance rouvrira les retraits pour ces jetons une fois que nous jugerons que le réseau est stable et que le volume des retraits en attente aura diminué. Nous n’informerons pas les utilisateurs dans une autre annonce.

Crypto Twitter, cependant, a réagi à l’annonce de Binance en remettant en question les valeurs inhérentes à la décentralisation que représente la communauté crypto – en comparant le passage à une approche centralisée généralement arborée par la finance traditionnelle.

Alors que les utilisateurs du monde entier se voient interdire de retirer leurs propres fonds, la communauté a réitéré l’expression « pas vos clés, pas vos pièces » et a souligné la suspension des fonds de Binance comme l’un des principaux inconvénients d’un échange cryptomonnaie centralisé.

D’autre part, certains membres de la communauté ont soutenu cette décision en déclarant que le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a aidé de nombreux investisseurs à se liquider en vendant un stablecoin à 0,70 $.

Alors que Terra continue de trouver une solution permanente à la baisse de valeur de l’UST, de nombreux entrepreneurs en cryptomonnaie, dont le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, ont montré leur soutien au co-fondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon.

Le 18 avril, UST a renversé Binance USD (BUSD) pour devenir le troisième plus grand stablecoin sur le marché après Tether (USDT) et USD Coin (USDC) en fonction de la capitalisation boursière.

Le rapport de Cointelegraph basé sur les données collectées auprès de CoinGecko a montré que la capitalisation boursière totale de l’UST avait bondi de 15 % au cours des 30 derniers jours pour s’établir à environ 17,5 milliards de dollars, ce qui était légèrement supérieur à la capitalisation boursière du BUSD de 17,46 milliards de dollars.

Source : CoinGecko

Cependant, les turbulences récentes dans l’écosystème Terra ont permis au BUSD de retrouver sa position de 9e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Au moment de la rédaction de cet article, UST conserve la 10e position dans la liste avec une capitalisation boursière d’environ 16,5 milliards de dollars.