243 millions de SHIB brûlés au cours des dernières 24 heures alors que le prix du Shiba Inu est en chute libre | Cryptomonnaie

Le portail de gravure Shiba Inu a signalé que 243 millions de jetons SHIB ont été détruits du jour au lendemain, sur un total de 54 transactions.

Le prix du Dogecoin-killer a poursuivi sa spirale descendante, atteignant son point le plus bas en sept mois.

Les analystes prédisent une poursuite de la consolidation de Shiba Inu et une baisse du niveau de support clé à 0,000011 $.

Le prix du Shiba Inu a atteint son point le plus bas en sept mois après plusieurs baisses consécutives. Le portail de gravure Shiba Inu a signalé la destruction de 243 millions de jetons SHIB du jour au lendemain. Malgré la brûlure des jetons Shiba Inu, le prix du Dogecoin-killer n’a pas réussi à se remettre de 0,000011 $.

Le prix du Shiba Inu chute malgré une brûlure constante du SHIB

Le prix du Shibu Inu continue de baisser malgré le lancement du portail de gravure Shiba Inu le 25 avril 2022, entraînant une brûlure massive des jetons SHIB. Du jour au lendemain, 243 millions de jetons SHIB ont été brûlés sur la base des données du portail de gravure Shiba Inu. Brûler la pièce meme réduit efficacement son approvisionnement en circulation et augmente la valeur du jeton.

Trois morceaux massifs de SHIB ont été brûlés depuis vendredi matin, 405 millions, 311,8 millions et 243 millions. Malgré la combustion constante des jetons SHIB, la pièce meme a poursuivi sa spirale descendante. Dans le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie, Shiba Inu a atteint son point le plus bas en sept mois.

Après avoir atteint son seuil le plus bas en sept mois, le prix du Shiba Inu a marqué sa plus forte chute. SHIB se négocie à 0,000016 $ au moment de la rédaction. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit une poursuite de la tendance à la baisse.

Crispus Nyaga, analyste et commerçant crypto, a évalué le graphique des prix quotidiens de Shiba Inu et a observé une baisse en dessous du support clé à 0,000017 $. Après avoir atteint son plus bas niveau depuis janvier 2022, le prix du Shiba Inu a chuté sous la ligne de tendance descendante et a glissé sous le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %.

Nyaga affirme que Shiba Inu est susceptible de poursuivre sa spirale descendante, avec le prochain support clé à 0,000011 $.

Graphique SHIBUSD