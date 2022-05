Les commerçants doivent être conscients de ce groupe de résistance avant le prix du Zilliqa | Cryptomonnaie

La reprise des prix du Zilliqa après un crash de 38% semble bien se dérouler avec une hausse de 16% le 10 mai.

Le rejet du cluster SMA de 200 jours et 100 jours à environ 0,076 $ pourrait déclencher un crash de 33 % à 0,05 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,120 $ invalidera la thèse baissière du ZIL.

Le prix du Zilliqa est en hausse après avoir subi une vente massive depuis le 1er avril. Ce mouvement, comme beaucoup d’autres, est susceptible d’être temporaire en raison des perspectives globalement négatives du marché et de la façon dont les techniques sont positionnées.

Le prix Zilliqa prêt pour le deuxième tour

Le prix de Zilliqa a touché un disjoncteur baissier après une hausse de 47 % entre le 3 et le 5 mai. Il s’agit d’une formation technique qui se développe après qu’une zone de demande entre deux sommets plus élevés se soit transformée en une barrière de résistance.

Pour ZIL, les points de basculement en question sont de 0,118 $ et 0,230 $ formés respectivement le 27 mars et le 1er avril. Le 26 avril, ZIL s’est écrasé de 10 % et a produit un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 0,097 $ à 0,121 $, le transformant en un disjoncteur baissier.

Par conséquent, le nouveau test éventuel de ce disjoncteur le 5 mai a déclenché un crash de 38% où le prix du ZIL oscille actuellement à 0,072 $. Malgré les perspectives globales baissières du marché, les altcoins semblent bien rebondir, ce qui a fait grimper le ZIL de 16 % pour la journée.

Cependant, l’inefficacité des prix aka Fair Value Gap (FVG), s’étendant de 0,0104 $ à 0,0508 $ n’est pas comblée. Par conséquent, les chances de chute du ZIL après ce rallye de secours sont élevées. Le groupe de la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 et 200 jours à environ 0,076 $ ajoute de la crédibilité à ce renversement baissier.

De plus, le difficile obstacle de 0,080 $ rend également difficile pour les traders de passer et de monter plus haut. Par conséquent, les investisseurs doivent être préparés à un revirement rapide du prix du Zilliqa alors qu’il chute encore de 33 % à 0,058 $, remplissant le FVG.

Graphique ZIL/USDT sur 1 jour

Le prix du Zilliqa peut rendre la période actuelle de hausse à court terme plus permanente en surmontant le disjoncteur. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,120 $ invalidera le disjoncteur et donc la thèse baissière.

Une telle décision ouvrirait la voie au prix du Zilliqa pour propulser plus haut et retester la barrière de résistance immédiate à 0,179 $.