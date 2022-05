Où quitter Ethereum avant qu’il ne tombe à 1 700 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum rebondit sur le niveau de support de 2 200 $ après un crash de 12 % au cours des trois derniers jours.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un nouveau test de 2 541 $ avant que l’ETH ne tombe à 1 730 $ pour collecter la liquidité d’arrêt de vente.

Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 3 079 $ invalidera la thèse baissière en produisant un plus haut plus élevé.

Le prix d’Ethereum a scellé son destin baissier après avoir franchi la ligne de tendance inférieure du modèle de consolidation le 6 mai. Cette évolution a aggravé la situation et provoqué une forte correction pour l’ETH.

Le prix Ethereum offre une opportunité

Le prix d’Ethereum a établi trois plus bas et deux plus hauts distincts depuis le crash du 22 janvier. La connexion des points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle un canal parallèle ascendant. Cette formation technique se traduit idéalement par une cassure baissière

Le 6 mai, le prix d’Ethereum a franchi la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant, indiquant une cassure. Ce mouvement de ralentissement a pris de l’ampleur et a entraîné une baisse de 18% du prix des ETH en moins d’une semaine.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix d’Ethereum se négocie autour du niveau de support de 2 199 $, où les acheteurs semblent récupérer l’ETH à prix réduit. Cependant, compte tenu du prix du Bitcoin, une nouvelle baisse semble plus probable.

Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents et intelligents en achetant les baisses. Il pourrait cependant y avoir une légère augmentation de la pression d’achat qui pourrait pousser le prix d’Ethereum jusqu’à l’obstacle de 2 541 $. Ce niveau est probablement celui où la hausse est plafonnée pour l’ETH avant que les vendeurs ne prennent le contrôle.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

La valeur marchande intrajournalière à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours soutient cette baisse du prix d’Ethereum. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des ETH au cours du mois dernier.

D’après les recherches de Santiment, une valeur comprise entre -10 % et -15 % est qualifiée de « zone d’opportunité », car les détenteurs à court terme sont à perte et sont moins susceptibles de vendre. Cependant, pour l’ETH, la base locale s’est formée autour de -16%, ce qui correspond à la situation actuelle du MVRV et explique également la récente augmentation de la pression d’achat.

Cependant, il existe une autre base potentielle autour de -30%, où l’ETH s’est stabilisé après les crashs de mai 2021 et janvier 2022.

Par conséquent, les chances que le prix d’Ethereum atteigne 1 730 $ sont élevées, comme le montre le graphique MVRV sur 30 jours.

ETH MVRV 30 jours intrajournalier

La situation des traders est encore aggravée par la répartition de l’offre observée entre les baleines détenant entre 100 000 et 10 millions d’ETH.

Le premier ensemble de portefeuilles – ceux détenant entre 100 000 et 1 000 000 ETH – est passé de 1 452 à 135 au cours des trois derniers mois. Pour l’autre groupe, ces chiffres sont passés de huit à cinq.

La baisse généralisée des institutions détenant Ethereum indique qu’elles ne sont pas confiantes dans la performance du prix des ETH dans un avenir proche.

Distribution d’approvisionnement EPF

La récente augmentation de l’offre d’ETH sur les bourses de 14,86 millions à 15,37 millions depuis le 20 avril est à l’origine de la thèse baissière.

Cette augmentation de 3,4 % indique que les investisseurs déplacent leurs jetons vers des plateformes centralisées pour potentiellement vendre et ajoute également de la crédibilité aux perspectives décrites dans le tableau de distribution de l’offre ci-dessus.

Offre d’ETH sur les bourses

Bien que les perspectives baissières semblent plausibles, un pic d’élan haussier pourrait atténuer la pression du côté vendeur. Cependant, une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 3 079 $ invalidera la thèse baissière en récupérant ses pertes. Dans un tel cas, le prix d’Ethereum pourrait encore grimper à 3 703 $ et établir un plus haut, confirmant le début d’une tendance haussière.