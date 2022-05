Le crash du marché de la cryptomonnaie entraîne 1 milliard de dollars de liquidations, les majors perdent un soutien essentiel | Cryptomonnaie

Les contrats à terme sur crypto ont accumulé plus d’un milliard de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures dans un contexte de faible sentiment du marché et d’actifs majeurs perdant des niveaux de support essentiels.

Bitcoin (BTC) a chuté de 8 % au cours des dernières 24 heures. Ether (ETH), BNB Chain’s BNB et XRP ont subi des pertes similaires. Le LUNA de Terra a chuté de 50 % alors que son stablecoin UST a perdu son ancrage avec le dollar américain, tandis que le memecoin dogecoin (DOGE) s’est relativement mieux comporté que le marché avec une baisse de seulement 6 %.

Le bitcoin est temporairement tombé sous la barre des 30 000 dollars aux premières heures de l’Asie, soutenu par un marché plus large et faible. L’indice technologique américain Nasdaq a terminé lundi en baisse de 4,29%, tandis que les marchés asiatiques ont commencé mardi en baisse de plus de 1%.

Une telle action sur les prix a entraîné les plus grosses pertes de liquidation de cette année jusqu’à présent. Les données montrent que les commerçants de contrats à terme sur bitcoin ont perdu 346 millions de dollars, les contrats à terme sur éther ont perdu 321 millions de dollars, tandis que les contrats à terme sur LUNA ont perdu 87 millions de dollars – un chiffre plus élevé que d’habitude pour les commerçants de cet actif.

Les contrats à terme sur crypto ont accumulé 1 milliard de dollars de pertes. (Coinglass)

Plus de 793 millions de dollars du total des liquidations provenaient de commerçants longs ou de ceux qui pariaient sur des prix plus élevés, ce qui représentait 74% des transactions à terme. Quelque 257 millions de dollars de cela se sont produits sur l’échange de crypto OKX, suivi de Binance à 181 millions de dollars et de FTX à 102 millions de dollars.

L’intérêt ouvert, ou le montant des contrats dérivés en cours qui n’ont pas été réglés, a chuté de 5,6 %, ce qui implique que les traders ont clôturé leurs positions en prédiction d’une nouvelle baisse. Ainsi, le marché de la cryptomonnaie a perdu près de 8 % de sa capitalisation globale au cours des dernières 24 heures.

Les marchés semblaient se redresser progressivement au moment de la rédaction. Bitcoin s’est échangé au-dessus de 31 800 $, tandis que l’éther a retrouvé le niveau de 2 800 $. Une reprise prolongée dépendrait de la façon dont les marchés boursiers se négocient cette semaine, cependant, comme les observateurs du marché l’ont précédemment souligné.