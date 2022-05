Analyse d’Elliott Wave : Bitcoin se déplaçant vers des supports | Cryptomonnaie

Bonjour commerçants et investisseurs, aujourd’hui, nous parlerons de Bitcoin et de sa structure de vague du point de vue d’Elliott Wave, car nous le voyons terminer une correction et approcher d’une zone de support importante.

Le BTCUSD descend sur un graphique journalier et il est sur le point de briser les plus bas de juin 2021. C’est également là que nous chercherons une zone de support solide de 28k-20k et d’où nous nous attendrons à nouveau à un retournement haussier.

La principale raison pour laquelle nous sommes toujours haussiers est une structure corrective claire, plus important encore, il existe deux interprétations différentes et les deux suggèrent une correction dans la tendance haussière.

Le premier décompte montre une baisse corrective ABC par rapport aux sommets après un cycle complet de cinq vagues, tandis que le deuxième décompte indique une correction plate irrégulière / élargie plus importante, où nous suivons déjà la dernière vague C, mais elle devrait être complétée par un cinq -cycle de vague, idéalement dans un motif de fin en diagonale/en coin.

Eh bien, ce que nous voulons dire, c’est qu’il semble que le BTC et les autres ALTcoins redeviennent attractifs, donc ce n’est qu’une question de temps avant de voir à nouveau la reprise et les traders.

