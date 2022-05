Bitcoin à 30K, retour au bas de la fourchette à long terme | Cryptomonnaie

Le bitcoin s’est effondré de 9,5 % lundi et est tombé temporairement en dessous de 30 000 $ en début de séance mardi, se stabilisant à 31 300 $. Ethereum a perdu 3,9 % au cours des dernières 24 heures, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 sont passés de 8,7 % (Solana, Cardano) à 12 % (Avalanche).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 7 % du jour au lendemain pour atteindre 1,44 billion de dollars. L’indice de dominance de Bitcoin a augmenté de 0,3% à 41,8% en raison d’une plus grande faiblesse de l’altcoin.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a baissé de 1 point à 10 mardi et reste dans un état de « peur extrême », touchant un point bas pour la septième fois au cours de la dernière année. Un niveau de peur encore plus élevé au cours des quatre dernières années que nous n’avons vu qu’en mars 2020 et septembre 2019.

Terra et TerraUSD continuent de perdre du terrain. Dans ce contexte, la Luna Foundation Guard (LFG) a engagé 1,5 milliard de dollars pour protéger la « stabilité de l’UST et de l’écosystème Terra dans son ensemble ». Stablecoin UST, conçu pour être aussi proche que possible de la valeur de l’USD, a perdu plus de 30 % à un moment donné du jour au lendemain. Mais au moment d’écrire ces lignes, il se négocie avec une décote de 14 % par rapport à la devise américaine.

Le plongeon actuel est une retouche des creux de janvier et juillet de l’année dernière pour la première crypto-monnaie. Cela pourrait ressembler à une dernière ligne de défense pour les haussiers, qui pourraient essayer de repousser l’extrémité inférieure de la fourchette de négociation depuis début janvier.

Cependant, de nombreux marchés se trouvent sur une frontière informelle similaire séparant une correction d’un effondrement potentiel, de sorte que la situation sur le marché de la cryptomonnaie pourrait largement déterminer le sentiment sur les marchés plus profonds de la dette et des actions.

À en juger par la dynamique de Stablecoin, le marché de la cryptomonnaie subit l’un de ses tests les plus massifs de toute la périphérie du marché, ce qui pourrait déterminer la crédibilité du marché de la cryptomonnaie pendant de nombreux mois ou années à venir. Comme nous pouvons le voir, Ether et Bitcoin restent suffisamment résilients et robustes pour en faire une sorte de havre de paix dans la mer tumultueuse de la cryptomonnaie.

Dans le même temps, l’effondrement des cotations n’a pas encore affecté la confiance des mineurs dans l’avenir de la crypto-monnaie, car le taux de hachage du réseau BTC continue de croître.

Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, l’un des plus grands fonds spéculatifs, a déclaré que le bitcoin devrait figurer dans les portefeuilles des investisseurs. Pourtant, la crypto-monnaie elle-même n’est pas un bon concurrent de l’or en termes de protection contre l’inflation. Mais cela pourrait changer dans les cinq à dix prochaines années.