Les transactions et les frais du réseau Bitcoin augmentent dans un contexte de réduction des risques pour les investisseurs | Cryptomonnaie

Le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin a augmenté au cours de la semaine dernière, ce que la société d’analyse de blockchain Glassnode suggère comme des transactions « urgentes » en raison de la réduction des risques des investisseurs.

Un afflux soudain de 42 800 transactions a frappé le mempool sur Bitcoin (BTC) la semaine dernière. L’analyste en chef de Glassnode affirme qu’il s’agissait probablement de transactions « urgentes » en raison du montant élevé des frais payés par transaction. Les frais moyens sont passés à 2,72 $ la semaine dernière, soit environ 15 % de plus que la moyenne habituelle selon bitinfocharts, un outil de suivi des données en chaîne. Les résultats ont été rapportés dans le rapport Glassnode « Week On-chain » du 9 mai.

Le mempool sur un réseau blockchain est l’endroit où les transactions sont envoyées avant d’être confirmées dans un bloc. Plus les frais payés sur une transaction sont élevés, plus la probabilité qu’elle soit choisie avant les autres est élevée.

Glassnode a écrit que les investisseurs payaient des frais plus élevés que la moyenne, probablement afin de prioriser leurs offres pour réduire les risques de leur portefeuille ou ajouter des garanties à leurs positions de marge, car le prix du BTC a chuté de 19 % au cours des sept derniers jours. Un peu plus de 15% des frais payés pour les transactions en chaîne étaient corrélés aux taux de dépôt de change, et ceux-ci n’étaient plus élevés qu’en mai 2021 pendant une autre période de fortes ventes.

Les entrées de BTC vers les bourses ont dépassé les entrées pendant la majeure partie de 2022, mais cela a changé la semaine dernière car il y avait plus de 50 millions de dollars d’entrées de plus que de sorties. Glassnode a déclaré que le montant total du volume lié aux échanges n’avait été dépassé qu’en octobre et novembre derniers et correspondait au pic du marché haussier de 2017 fin décembre et début janvier 2018.

Glassnode a également noté que l’accumulation de BTC est sur une tendance basse depuis la mi-avril. Les «crevettes» qui détiennent moins d’un Bitcoin entier étaient les plus grands accumulateurs de toute cohorte de portefeuilles jusqu’aux baleines au cours de la semaine dernière, mais même leur force accumulée était faible par rapport aux mois précédents cette année.

Les plus grands distributeurs, ou vendeurs, étaient ceux de la cohorte la plus élevée qui détenaient au moins 10 000 pièces. Selon Glassnode, la distribution a été supérieure à l’accumulation pendant la majeure partie de 2022, cependant, les plus grands accumulateurs ont été ceux qui détiennent moins d’un BTC jusqu’à ceux qui en détiennent 10.

Avec des frais totaux dépensés à un niveau local élevé alors que les investisseurs tentent de toute urgence de sortir de positions plus volatiles, il semble que les marchés du Bitcoin pourraient continuer sur leur « chemin rocailleux » vers la capitulation, comme l’a rapporté Cointelegraph le 10 mai.