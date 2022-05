Pourquoi le prix d’Axie Infinity pourrait encore chuter de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity a formé un modèle tête-épaules, indiquant qu’il pourrait y avoir un nouveau mouvement vers le sud.

Il pourrait y avoir une légère hausse à 28 $ avant qu’AXS n’atteigne son objectif de 11 $.

Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 44 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix d’Axie Infinity traverse un schéma d’inversion massif sur le graphique à trois jours. Le récent crash est un avant-goût des choses à venir pour la valeur marchande massivement gonflée d’AXS.

Le prix d’Axie Infinity s’arrête

Le prix d’Axie Infinity a formé une tendance massive de la tête et des épaules au cours des neuf derniers mois. Cette formation technique contient trois pics distinctifs, celui du milieu est la tête et est le plus haut. Les deux pics de chaque côté de la tête sont appelés épaules et sont presque égaux en hauteur.

Cette formation technique prévoit une baisse de 73 % à 11 $, déterminée en ajoutant la distance entre le sommet de la tête et l’encolure au point de cassure à 44 $. Jusqu’à présent, le prix d’Axie Infinity a chuté de 46 % depuis sa cassure du 25 avril ; il y a plus à faire.

Comme on le voit, le prix d’Axie Infinity doit baisser encore de 52 % pour atteindre son objectif prévu à 11 $. Cependant, cette baisse pourrait survenir après une tendance à la hausse de 10% à 28 $, car AXS marque actuellement le niveau de support de 23 $.

Graphique AXS/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette forte baisse du prix d’Axie Infinity. Cet indice montre que le niveau de support immédiat, allant de 15,53 $ à 8,06 $, est le seul niveau de support stable.

Ici, environ 2 100 adresses qui ont acheté près de 12 millions d’AXS sont « In the Money ». Fait intéressant, cette zone de support coïncide parfaitement avec les prédictions des perspectives techniques. Les détenteurs de cette zone pourraient absorber la pression de vente en ajoutant davantage à leurs avoirs, purgeant ainsi le ralentissement.

AXS GIOM

Alors que les choses semblent extrêmement baissières pour le prix d’Axie Infinity, il y aura une chance pour que les traders se rétablissent. Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 44 $ invalidera la thèse baissière de la tête et des épaules pour le prix Axie Infinity. Dans un tel cas, AXS pourrait tenter de fixer un plus haut au-dessus du haut de l’épaule droite à 75,45 $.