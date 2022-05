Le stablecoin UST s’écarte énormément de l’ancrage au dollar. Voici le dernier | Cryptomonnaie

En puisant dans ses réserves de bitcoins, le salut de l’UST a peut-être exacerbé une vente de bitcoins qui a amené le BTC à son prix le plus bas depuis juillet 2021.

Le dernier:

L’UST a chuté à 0,65 $ lundi, suggérant un effondrement potentiel du principal stablecoin algorithmique du marché.

LUNA, l’amortisseur d’UST, a chuté de 50 % à 30 $.

Luna Foundation Guard, l’entité chargée de maintenir l’ancrage du stablecoin, a vidé toutes ses réserves de bitcoins et acheté 850 millions de dollars supplémentaires en BTC dans le but de défendre l’ancrage de l’UST.

Les défenseurs de Terra ont déployé des centaines de millions de dollars de bitcoins pour protéger l’ancrage de l’UST, ce qui a conduit à affirmer que cette décision aurait pu créer une pression de vente contribuant à la baisse de 10 % du prix du bitcoin lundi.

Le stablecoin algorithmique UST a perdu son ancrage de 1 $ pour la deuxième fois en trois jours lundi, tombant à 0,65 $ selon les estimations de prix les plus récentes de CoinMarketCap. Alors que l’UST s’est « découplé », le prix de LUNA, son jeton frère, a chuté de 45 % à 33 $ au cours des dernières 24 heures selon CoinMarketCap.

L’action sur les prix a incité le gardien des réserves de bitcoins de Terra, la Luna Foundation Guard (LFG), à récupérer et à déployer rapidement 28 205 bitcoins dans le but de défendre le peg en rachetant UST et en fournissant des liquidités sur les bourses. Cette action a coïncidé avec une modeste reprise du prix de l’UST; il est passé de creux de l’ordre de 0,65 $ à 0,78 $ au moment de la presse.

Alors que le bitcoin a chuté de 10% lundi seulement, les croyants et les détracteurs de l’UST se sont demandé à quel point les tentatives de salut de LFG ont exacerbé une vente de bitcoin qui a amené le BTC à son prix le plus bas depuis juillet 2021.

Alors que les partisans de Terra continuaient de faire preuve de confiance lundi, une foule de critiques de longue date n’ont pas tardé à dire « Je vous l’avais dit ». Certains ont même établi des parallèles entre Terra et IRON Finance, un stablecoin qui est tombé à zéro l’année dernière lors de ce qu’on a appelé la première opération bancaire à grande échelle de la crypto.

Le stablecoin algorithmique UST de plusieurs milliards de dollars de Terra a explosé aujourd’hui. En plus de détruire la valeur de $LUNA, ils ont utilisé leurs réserves de bitcoins pour essayer de défendre le peg, un peu comme un marché émergent en difficulté utilisant ses réserves d’or pour défendre son FX. https://t.co/uCfF4hmDtP – Lyn Alden (@LynAldenContact) 10 mai 2022

« Il y a encore suffisamment de réserves pour soutenir le peg », a déclaré Jose Maria Macedo, membre du conseil de LFG, à CoinDesk plus tôt dans la journée alors que le depeg d’UST devenait évident pour la première fois.

UST, un soi-disant stablecoin algorithmique, travaille avec LUNA pour maintenir un prix de 1 $ en utilisant la théorie des jeux et un ensemble de mécanismes de menthe et de gravure basés sur la blockchain. Dans un monde idéal, ces mécanismes sont censés garantir que les traders peuvent toujours échanger 1 $ d’UST contre 1 $ de LUNA, qui a un prix flottant et est censé servir d’amortisseur pour la volatilité des prix de l’UST.

Les pièces stables centralisées comme l’USDC et Tether forment la base de la finance décentralisée (DeFi) avec leurs réponses entièrement garanties au dollar numérique, mais la pièce stable UST « décentralisée » de Terra les talonne ces derniers temps avec une capitalisation boursière de plus de 18 milliards de dollars.

Terra affirme que son stablecoin algorithmique arrachera le pouvoir des institutions centralisées et des politiques monétaires défaillantes. Les sceptiques allèguent que l’ensemble du système est un schéma de Ponzi soutenu par des mèmes, de faux fondamentaux et des baleines.

Un effondrement de l’UST enverrait des ondulations dans l’ensemble de l’industrie DeFi, et cela sonnerait l’alarme pour les régulateurs qui remarquent que les investisseurs de détail tiennent le sac.

La forme des choses à venir

Les problèmes ont commencé à se préparer pour Terra le week-end dernier, lorsque des ventes massives d’UST d’une baleine Terra et des retraits précipités du marché monétaire Anchor d’UST ont brièvement ramené l’UST à 0,985 $ samedi.

Vendredi dernier, 75% des UST en circulation ont été déposés dans Anchor, qui a par le passé séduit les investisseurs avec des rendements annuels de 20%.

Les dépôts UST d’Anchor sont passés de 14 milliards de dollars à environ 7 milliards de dollars au milieu de la chute des prix de 72 heures de l’UST.

La forte dépendance de l’UST vis-à-vis d’Anchor a longtemps provoqué des tensions entre les boosters du stablecoin et les critiques qui disent que les rendements d’Anchor sont artificiellement gonflés par Terraform Labs (les créateurs de Terra) et ses gros bailleurs de fonds, comme Jump Crypto et Three Arrows Capital.

Au fil du temps, disent les critiques, Anchor aurait été contraint de réduire les rendements au point où les utilisateurs n’auraient plus aucune incitation à verrouiller UST avec la plate-forme. Dans un monde où il y a peu d’autres utilisations de l’UST, un tel scénario aurait causé des problèmes à la monnaie naissante.

Pour apaiser ces critiques et d’autres, le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, s’est lancé dans une frénésie d’achat massive de bitcoins afin de créer une sorte de réserve partielle pour UST. Les réserves de bitcoins, qui n’ont aucun lien concret avec les contrats intelligents qui alimentent le stablecoin UST de Terra, sont passées entre les mains du LFG nouvellement formé.

Lundi, LFG a annoncé qu’il allait, pour la première fois, prêter les réserves à des teneurs de marché professionnels dans le but de défendre l’arrimage d’UST.

Les fonds de réserve, complétés par 850 millions de dollars supplémentaires lundi, ont été utilisés pour défendre l’ancrage de l’UST sur des bourses comme Binance et Curve.

Alors que Macedo, le membre du conseil LFG, a exprimé son optimisme à CoinDesk sur le fait que les réserves BTC seraient suffisantes pour défendre l’ancrage UST, tout le monde n’est pas d’accord.

Selon Kevin Galois, gestionnaire de fonds spéculatifs et critique de Terra, «[Terra] se sont à peine achetés une journée avec leur jeu de défense de cheville de 750 millions de dollars.

«À ce stade, ils ont soit laissé LUNA saigner le montant maximum convertible par jour, soit recapitalisé la dette UST pour des cents sur le dollar. Donc, soit coupez les cheveux des détenteurs d’UST, soit laissez les détenteurs de LUNA subir des pertes massives », a écrit Galois à CoinDesk.

Le résultat le plus important de l’action sur les prix de lundi est peut-être que la capitalisation boursière de Luna est tombée en dessous de celle de l’UST. Cela met potentiellement en péril l’ensemble du mécanisme de stabilisation de l’UST, qui repose sur l’idée que 1 UST peut toujours être échangé contre 1 $ de LUNA.

Si UST a plus de valeur que LUNA, Terra risque de devenir insolvable en cas de panique bancaire.

Ce que les gens disent

Tout au long de la journée de lundi, le fondateur de Terra basé en Corée, Do Kwon, est resté inhabituellement silencieux : « déployer plus de capital – des gars stables » était son seul tweet.

Déployer plus de capital – des gars stables — Do Kwon (@stablekwon) 9 mai 2022

Au milieu du silence de Kwon, les boosters de vente au détail de Terra, appelés «LUNAtics», semblaient être aux prises avec la possibilité d’un effondrement de Terra. Un membre de la communauté Discord, qui compte plus de 31 000 personnes, a déploré les baisses de prix comme un « obstacle massif » empêchant les observateurs d’accepter « l’ensemble du concept de Terra + UST : la décentralisation ».

À 21h00, heure de New York, les modérateurs de Terra’s Discord avaient réglé le « mode lent » sur une heure pour tenir à distance l’anxiété des LUNAtics.