Elliott Wave View : Litecoin (LTC/USD) a de la marge pour plus de baisse [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme d’Elliott Wave en Litecoin (LTCUSD) suggère que le cycle à partir du pic du 30 mars 2022 se déroule sous la forme d’une structure Elliott Wave à 5 vagues. En baisse par rapport au 30 mars, la vague ((i)) s’est terminée à 119,11 et la vague ((ii)) s’est terminée à 129,50. La crypto-monnaie s’est ensuite étendue plus bas dans la vague ((iii)) vers 101,93, la vague ((iv)) s’est terminée à 114,75. La vague inférieure de la dernière étape ((v)) s’est terminée à 94,2, ce qui a complété la vague 1. Le rallye correctif de la vague 2 s’est terminé à 107,22 avec un zigzag interne.

En hausse par rapport à la vague 1, la vague ((a)) s’est terminée à 101,77 et le repli de la vague ((b)) s’est terminé à 97,44. La vague supérieure de la dernière étape ((c)) s’est terminée à 107,22, ce qui a terminé la vague 2. Le litecoin s’est étendu plus bas dans la vague 3 et est passé sous la vague 1. En baisse par rapport à la vague 2, la vague ((i)) s’est terminée à 92,73 et s’est redressée dans la vague (( ii)) terminé à 97,19. La vague ((iii)) est en cours et devrait voir une autre jambe plus bas pour se terminer. Attendez-vous à une série de 3 et 4 à la baisse avant que le cycle du pic du 30 mars 2022 ne se termine en 5 vagues. Le rallye à court terme devrait continuer à échouer en 3, 7 ou 11 swing tant que le pivot au plus haut de 107,22 reste intact.

LTCUSD 60 Minutes Elliott Wave Chart

Litecoin Elliott Vague Vidéo