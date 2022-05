Cette confluence peut-elle déclencher une reprise de 20% du prix de Solana alors que les vendeurs s’épuisent | Cryptomonnaie

Le prix de Solana oscille autour de 64 $ après le récent crash pour rétablir le biais directionnel.

La confluence de support contenant une ligne de tendance de support à la baisse et une divergence haussière laisse entrevoir une reprise de 20 % à 77 $.

Un échec à clôturer au-dessus de 66 $ pourrait déclencher un effondrement de 32 % à 44 $.

Le prix de Solana a connu une tendance à la baisse massive sur le graphique des périodes élevées. Cette tendance a été exacerbée après la chute du prix du Bitcoin, entraînant avec elle les marchés de la cryptomonnaie. Au milieu de ces perspectives baissières, SOL montre des signes d’une reprise potentielle car il marque une confluence de support significative.

Prix ​​Solana à la croisée des chemins

Le prix de Solana a connu trois ventes importantes depuis son sommet historique à 261 $ le 6 novembre 2021. La première a eu lieu le 3 décembre 2021, lorsque SOL s’est effondré de 38 %, passant de 239 $ à 147 $. Suite à cela, il y a peut-être eu le crash le plus brutal qui a poussé le jeton de couche 1 de 60 % de 205 $ à 80 $.

Le troisième et certainement pas le dernier crash a eu lieu entre le 1er avril et le 10 mai, au cours duquel le prix de Solana a chuté d’environ 58 % pour atteindre son niveau actuel – 64 $.

Fait intéressant, la ligne de tendance tracée le long des plus bas depuis le 19 septembre a servi de niveau de support, permettant à Solana de prendre un répit au milieu des crashs. Le premier rebond a poussé SOL à un nouveau record absolu après un rallye de 95%.

Les deuxième et troisième rebonds ont eu lieu les 22 janvier et 14 mars, lorsque le prix de Solana a augmenté de 36 % et 84 %, respectivement. Par conséquent, le nouveau test le plus récent pourrait déclencher un rallye de récupération mineur pour SOL.

La divergence entre les plus bas des prix depuis le 22 janvier, tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé des plus hauts plus bas, ajoute de la crédibilité à ces perspectives. Cette configuration est connue sous le nom de divergence haussière et se résout souvent d’une manière qui pousse l’actif sous-jacent à la hausse.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana remonte d’au moins 20 % et reteste l’obstacle de 77 $ alors que les vendeurs sont épuisés.

Graphique SOL/USDT sur 3 jours

Bien que le récit de la reprise ait un sens d’un point de vue technique, les investisseurs doivent prêter attention à la tendance générale, qui est baissière. L’écart de juste valeur, c’est-à-dire l’inefficacité des prix, qui s’étend de 60 $ à 44 $, ajoute plus de malheurs aux traders.

Un échec à récupérer rapidement au-dessus de la fourchette basse à 66 $ indiquera une faiblesse des acheteurs. Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait chuter de 30 % et retester 44 $.