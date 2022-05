Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $ dans un contexte de vente massive du marché et atteint son plus bas niveau en 10 mois | Cryptomonnaie

La dernière fois que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’est négociée à moins de 30 000 $, c’était en juillet 2021.

Le bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 30 000 dollars mardi alors que les marchés financiers traditionnels et les crypto-monnaies ont souffert d’une vente causée par le resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale américaine ainsi que par les craintes de récession.

La dernière baisse a laissé le bitcoin à son plus bas niveau en 10 mois et son prix le plus bas cette année.

La dernière fois que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est tombée sous le seuil de 30 000 $, c’était le 20 juillet 2021, lorsqu’elle a atteint 29 301 $ avant de rebondir.

BTC vers le bas : ce que disent les experts

Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda, a déclaré :

« La récente diapositive de crypto est strictement basée sur la vente axée sur les actions technologiques et non sur les fondamentaux de la cryptoverse. Un élan baissier pourrait amener le bitcoin vers le niveau de 28 500 $, mais cela pourrait commencer à être là où certains paris à long terme entrent en jeu. Les fondamentaux à long terme restent en place pour le bitcoin, mais un retour à des niveaux record prendra beaucoup de temps. Le bitcoin commencera à se stabiliser lorsque le bain de sang à Wall Street prendra fin et, à l’heure actuelle, de nombreux investisseurs sont toujours en mode panique.

Steven McClurg, directeur des investissements et co-fondateur de Valkyrie, a déclaré lundi à CoinDesk TV :

« Si la Fed continue d’augmenter les taux en juin et juillet, nous continuerons probablement à faire baisser les marchés tout au long de l’été. Je m’attends cependant à ce qu’en raison des élections de mi-mandat à venir en novembre, nous verrons probablement le La Fed suspendra ou même abaissera les taux à partir de la réunion de septembre, ce sera donc le catalyseur. Nous pourrions voir le marché remonter à ce moment-là.

Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca, a écrit dans un rapport :

« Il ne s’agit que d’une grève des acheteurs aux proportions ultimes, et il reste à voir ce qui (le cas échéant) ramènera les acheteurs. »

Ce mois-ci, la Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt de référence de 50 points de base (0,5 point de pourcentage) et le fera probablement à nouveau lors de sa prochaine réunion en juin.

La baisse des prix de Bitcoin fait partie d’une vente généralisée sur le marché.

Les trois principaux indices boursiers sont en baisse, le S&P 500 se négociant actuellement en baisse de 3,2% à 3991. Le Nasdaq, très technologique, et le Dow Jones Industrial Average se négociaient également en baisse, à 11 623, soit -4,5% et 32 ​​245, -2% .

Dans le cadre de cette liquidation du marché, le coefficient de corrélation entre le bitcoin et le Nasdaq a atteint un niveau record de 0,8, selon la société de données Kaiko. Ceci est considéré comme une forte corrélation positive.