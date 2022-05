Le prix de l’ApeCoin s’effondre à un nouveau plus bas de deux mois, les traders APE sont terrifiés | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin est en mode de découverte des prix à la baisse.

L’APE n’a aucun support présent alors que de nouveaux plus bas de deux mois sont déclenchés.

Toute action haussière sur les prix est susceptible d’être temporaire et indicative d’un retour à la moyenne, et non d’un changement de tendance général.

L’action des prix d’ApeCoin a l’un des pires graphiques quotidiens d’Ichimoku dans tout l’espace altcoin. L’effondrement est impressionnant non seulement du point de vue des prix, mais aussi des niveaux presque ridiculement survendus des oscillateurs d’APE.

Le prix d’ApeCoin est au-delà de la survente, mais rien n’empêche APE de baisser

L’action sur les prix d’ApeCoin affiche un exemple classique d’un crash flash. En seulement douze jours, ApeCoin est passé de son sommet historique de 27,33 $ à un nouveau creux de deux mois de 8,76 $.

Le graphique Ichimoku de 4 heures pour le prix ApeCoin montre que des creux extrêmes majeurs ont été atteints dans ses oscillateurs. L’indice de force relative est passé sous le niveau final de survente dans un marché baissier (20) et a atteint la fourchette de 16. L’indice composite a également atteint de nouveaux plus bas historiques.

Étant donné que le prix ApeCoin est en mode de découverte des prix, un plancher pourrait être établi à n’importe quel niveau entre le plus bas historique actuel et zéro. Cependant, la descente pourrait bientôt trouver un certain soulagement.

Sur le graphique Ichimoku sur 4 heures et sur le graphique Ichimoku quotidien (non illustré), le prix de l’ApeCoin se négocie exactement là où se produit un Kumo Twist. Les Kumo Twists sont des périodes où Senkou Span A croise Senkou Span B – le Cloud passe du vert au rouge ou du rouge au vert.

Dans le système Ichimoku, les Kumo Twists peuvent souvent identifier où un nouveau swing grave ou aigu peut se former – en particulier si un instrument a fortement évolué vers le Kumo Twist.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 4 heures APE/USDT

Alors que le mouvement le plus probable pour le prix ApeCoin est plus bas, la combinaison du Kumo Twist et des extrêmes des oscillateurs laisse entrevoir un rebond qui se produira bientôt. Si l’APE rebondit, il sera probablement limité au Kijun-Sen à 12,25 $.