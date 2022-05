Le prix de Solana continue de chuter malgré le support Instagram NFT pour les NFT | Cryptomonnaie

Le prix de Solana continue de baisser plus au sud, suivant le marché plus large de la crypto-monnaie.

SOL atteint de nouveaux plus bas majeurs.

Les cycles temporels peuvent indiquer la fin de la tendance baissière actuelle.

Le prix de Solana a atteint de nouveaux creux de 2022 au cours du week-end, atteignant la zone de valeur de 75 $ pour la première fois depuis fin août 2021. Cependant, la baisse actuelle de SOL est probablement sur le point de s’inverser.

Le prix de Solana montre que les traders sont sous contrôle, 50 $ toujours en jeu

Le prix Solana reste en mode de découverte des prix jusqu’à ce qu’il atteigne le prochain nœud de volume élevé – qui n’apparaît qu’au niveau de 50 $. Un manque presque total de prise en charge existe pour SOL entre le point de contrôle du volume 2022 à 90 $ et le prochain nœud à volume élevé (du profil de volume 2021) à 50 $.

Cependant, la seule chose baissière avec Solana peut être l’action des prix. Un fort développement fondamental pourrait aider à ramener Solana sur une tendance haussière.

Les NFT de Solana seront pris en charge sur Instagram

Un événement fondamental extrêmement haussier est l’Instagram de Meta (anciennement Facebook) intégrant les NFT de l’écosystème Solana. Les NFT Ethereum, Flow et Polygon ont également été confirmés. Dans une aubaine pour les artistes de l’espace NFT, Meta a confirmé qu’il n’y aurait pas de frais pour l’affichage de l’art numérique.

La validation de la propriété de cette nouvelle classe d’actifs sur Instagram sera prise en charge via MetaMask, et d’autres supports de portefeuille devraient être annoncés prochainement.

Les cycles temporels indiquent qu’un renversement pourrait bientôt commencer

Le prix de Solana montre plusieurs changements qui indiquent un renversement probable de l’action des prix. La première indication d’un changement de tendance se trouve dans le système Ichimoku Kinko Hyo : le Kumo Twist.

Kumo Twists se produit lorsque Senkou Span A croise Senkou Span B – le nuage change également de couleur. Les Kumo Twists peuvent souvent signaler où un nouveau swing majeur haut ou bas pourrait se produire, en particulier si un instrument a tendance à se diriger vers le Kumo Twist. Le prix Kumo Twist pour Solana est le 14 mai.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le deuxième cycle temporel – et le plus important – est le cycle de Gann de 180 jours de l’année intérieure. Dans Gann Analysis, Gann a écrit que le cycle de 180 jours (qui peut s’étendre jusqu’à 198 jours) mettrait souvent fin aux tendances et déclencherait de nouveaux renversements de tendance ou de forts mouvements correctifs. Le prix de Solana se situe dans ce cycle de 180 jours.