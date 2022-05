Ethereum peut-il récupérer après avoir perdu le niveau de support de 2 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a chuté en dessous du niveau de 2 400 $ dans le bain de sang crypto à l’échelle du marché.

Ethereum fait face à des défis sur la voie de la reprise alors que les revenus des mineurs atteignent leur plus bas niveau en neuf mois, ce qui augmente la pression de vente.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse du prix d’Ethereum et identifient la formation d’une tendance baissière clé.

Les analystes ont identifié une mesure clé, les « revenus des mineurs », qui a récemment atteint un creux de neuf mois et a contribué à l’augmentation de la pression de vente sur Ethereum. L’altcoin est actuellement dans une tendance baissière, et les analystes pensent que l’ETH pourrait chuter plus bas.

Le prix d’Ethereum peine à se redresser après une baisse importante

Le prix d’Ethereum a récemment subi une chute massive de la zone de 2 700 $, plongeant en dessous de 2 400 $.

Un indicateur clé qui a récemment atteint un creux de neuf mois est le « revenu des mineurs ». Les revenus des mineurs sur le réseau Ethereum ont récemment chuté à 1 476 333,1 dollars. Le creux précédent avait été observé en mars 2021. Une réduction des revenus des mineurs contribue à une augmentation de la pression de vente sur l’altcoin.

Les mineurs vendent l’actif pour couvrir leurs coûts d’exploitation, contribuant ainsi à une augmentation des réserves de change et à une pression de vente sur l’altcoin.

Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Glassnode, il y a une augmentation des turbulences pour Ethereum. Un retard dans la « fusion », la transition de la preuve de travail à la preuve de participation, a conduit à une domination du sentiment négatif du marché pour Ethereum. La Fondation Ethereum a lancé une feuille de route pour l’événement afin d’obtenir le soutien de la communauté.

Le nombre d’adresses en perte s’élève désormais à 24,5 millions, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2020.

Les partisans pensent qu’une combinaison de la pression de vente croissante des mineurs, du nombre élevé d’adresses en perte et du sentiment négatif des investisseurs sont les principaux facteurs influençant la reprise d’Ethereum.

Les analystes estiment que le prix d’Ethereum doit clôturer au-dessus du niveau de support de 2 420 $ pour relancer sa reprise après le récent recul. Une clôture quotidienne soutenue en dessous de ce niveau critique pourrait poursuivre la tendance baissière d’Ethereum.

@IAmCryptoWolf, principal analyste et commerçant de crypto, a évalué la tendance des prix Ethereum et a noté que le prix ETH a cassé le support diagonal clé à 2 500 $. L’analyste soutient qu’il est difficile pour les haussiers de récupérer le support, et il y a une grande partie des ordres d’achat jusqu’à 1 800 $ et 1 900 $. Ces niveaux sont considérés comme un support important pour Ethereum.

L’analyste pense qu’un rebond au-dessus de 2 700 $ impliquerait un renversement de tendance haussier à Ethereum.