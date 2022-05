Comment chronométrer la correction des prix de Cardano pour acheter la baisse et réaliser des gains de 100% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano devrait atteindre 30% supplémentaires avant de trouver un support.

Le prix ADA entrera dans une zone de distribution autour de 0,50 $, où les traders sont prêts à constituer une participation massive.

Attendez-vous à un net rebond à 1,00 $ comme objectif de profit ultime alors que les traders font monter les prix.

Le prix de Cardano (ADA) manque toute action des traders, mais comme l’action des prix est livrée à la merci des baissiers, les traders s’inquiètent d’un plan pour déclencher un revirement. Avec la force du dollar américain, les haussiers resteront les bras croisés et attendront la bonne opportunité d’achat, qui se situe autour de 0,50 $, où une zone de distribution attend des achats massifs. Une fois la phase de distribution terminée, attendez-vous à une cassure haussière, avec une remontée accélérée vers 1,00 $.

Le prix ADA devrait enregistrer 100% de gains par rapport au plus bas de 2022

Le prix de Cardano a connu un fort rejet contre 0,9150 $ la semaine dernière, ce qui a déclenché un appariement complet des gains bloqués le jour de négociation précédent. Avec ce rejet, les baissiers ont profité de l’élan pour accélérer davantage les pertes, car la force du dollar américain n’a été attribuée qu’à une baisse accrue du prix de l’ADA. Le prix de Cardano teste 0,6900 $, ce qui coïncide avec les plus bas de février 2021.

Le prix de l’ADA est plus que sûr de tomber en dessous de ce niveau car la force du dollar américain cherche à se poursuivre pour un autre tour, mais avec ce ralentissement, l’opportunité se présente pour les traders d’augmenter le prix de l’ADA à un prix attractif. Une zone de distribution attend près de 0,50 $ où les haussiers peuvent acheter massivement et faire monter les prix à la hausse, ce qui pousse les baissiers à sortir et à voir la demande du côté acheteur exploser. Le prix de l’ADA augmentera vers 0,9150 $ avant de passer la tranche finale à 1,00 $.

Graphique journalier ADA/USD

Avec le bloc de l’UE toujours divisé sur ce qu’il faut faire avec la prochaine série de sanctions, l’équation EUR/USD ne semble cependant pas favoriser une hausse de sitôt. Comme la force du dollar américain restera encore quelques jours de bourse, voire des semaines, attendez-vous à voir le prix de l’ADA commencer à baisser de plusieurs jambes avec le risque que Cardano soit décimé à 0,11 $, ce qui effacerait tous les gains de 2021 et le remettrait. aux valeurs de 2020. Traduit en chiffres, cela signifie une énorme dévaluation de 85% par rapport au prix ADA au moment de la rédaction.