Pourquoi le prix Dogecoin peut faire demi-tour à 0,15 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est à nouveau assiégé par le renforcement du dollar américain.

Le prix DOGE devrait atteindre 10% supplémentaires avant qu’un rallye de 50% ne se déclenche.

Attendez-vous à voir le prix DOGE grimper près de 0,15 $ d’ici vendredi.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est à nouveau sous la pression du dollar américain plus fort, mais les pertes globales sont relativement contenues. Il semble qu’il s’agisse de trouver un prix plancher du DOGE qui pourrait déclencher un rallye avec le prix du Dogecoin remontant à 0,15 $. Cela signifierait que les traders traversent la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et pourraient éventuellement perdre ce ralentissement pour 2022, réalisant des gains de 50 % en une semaine seulement.

Le prix du DOGE devrait grimper de 50 % dans la semaine

Le prix du Dogecoin devrait chuter d’environ 10 %, les investisseurs étant conscients que la Réserve fédérale pourrait être trop tardive et trop lente pour contenir la hausse de l’inflation aux États-Unis. Ce risque menace le marché boursier et, à son tour, crée des vents contraires pour les crypto-monnaies, car les investisseurs s’abstiennent d’investir dans des actifs à haut risque et à forte croissance. Avec cette ambiance d’investissement en sourdine, les crypto-monnaies reculent alors que la demande côté achat du prix DOGE s’estompe davantage.

Néanmoins, le prix DOGE pourrait connaître un revirement autour de 0,1100 $ ou 0,1067 $ qui, une fois testé, aura entraîné l’indice de force relative (RSI) vers la zone de survente. En voyant cela, les baissiers commenceront à tirer profit de leurs gains et verront une augmentation automatique de la demande côté achat, car les baissiers devront acheter du Dogecoin pour concrétiser les gains. Une fois que ce mouvement se produira, les haussiers utiliseront l’élan pour augmenter les prix et déclencher la panique parmi les baissiers qui verront leurs gains fondre sous forme de neige avant le soleil, déclenchant une demande encore plus importante de Dogecoin, se traduisant par un rallye exponentiel jusqu’à 0,1594 $ pour un test de cette résistance clé.

Graphique journalier DOGE/USD

Le risque est que la force du dollar américain soit persistante, et avec de plus en plus de banques appelant à la parité EUR/USD, la pression du billet vert pourrait encore peser sur le prix du DOGE. Une cassure en dessous de 0,1067 $ pourrait voir un test à 0,1000 $ et même le faire passer à 0,0944 $. Cela signifierait une dévaluation de 22% par rapport au prix actuel du DOGE.