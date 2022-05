Le prix du Shiba Inu se prépare à rebondir vers 0,000022 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu chute encore de 6 % en cours de journée alors que la force du dollar américain continue de pousser.

La baisse des prix SHIB est limitée car un niveau de support important entre en jeu.

Avec le RSI en survente, attendez-vous à voir une forte hausse cette semaine vers 0,00002200 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) devrait briser sa séquence de cinq jours de baisse alors que le dollar américain est sur le point de toucher le fond et que l’indice de force relative (RSI) pointe vers la fin du ralentissement. Le prix du Shiba Inu pourrait rebondir alors que le dollar s’affaiblit tout au long de la semaine et que le RSI prend de l’ampleur sont deux éléments puissants qui pourraient déclencher une hausse de 30 %. Cela ramènerait l’action des prix à 0,00002200 $, près de la ligne de tendance ascendante verte, relançant peut-être la tendance haussière pour 2022.

Le prix SHIB est fixé pour effectuer un swing trade, maintenant des gains de 30 %

Le prix du Shiba Inu a chuté de 22 % au cours des derniers jours de bourse alors que la force du dollar américain persistait, les marchés étant nerveux face aux prochaines étapes de la Russie vers l’Ukraine et peut-être maintenant la Moldavie. Avec ce risque géopolitique supplémentaire qui s’élargit, les investisseurs continuent de chercher des valeurs refuges et sont encore plus convaincus de leur repositionnement alors que Shanghai entre dans la cinquième semaine de confinement. Avec de plus en plus de réductions de la croissance économique à l’échelle mondiale, 2022 devrait devenir une année de croissance à 0 %, qui laissera ses marques dans les actifs à risque, avec les crypto-monnaies et les actions en tête.

Le prix SHIB a donc subi ce remaniement et semble maintenant prêt pour des mouvements à la hausse, le RSI se négociant dans la zone de survente. Les baissiers essaieront potentiellement de presser les derniers gains vers 0,00001577 $, qui est le niveau de support mensuel S1, mais 0,00001708 $ devrait être la ligne dans le sable où le prix SHIB devrait rebondir. Attendez-vous à voir une remontée vers 0,00002200 $, testant la ligne de tendance ascendante verte utilisée comme guide dans la tendance haussière de février et mars plus tôt cette année.

Graphique journalier SHIB/USD

Alors que les pertes commencent à monter et à s’aggraver en cours de journée, le risque se développe pour un événement de couteau tombant où les investisseurs tourneraient complètement le dos aux crypto-monnaies. Cela pourrait voir un mouvement accéléré vers 0,00001209 $, ce qui ramènerait le prix SHIB au plus bas d’octobre 2021. Un risque supplémentaire est que les baissiers fixent leur objectif en dessous de 0,00001000 $, cassant un chiffre crucial du prix SHIB, qui représenterait près de 43% de pertes.