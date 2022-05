Pourquoi le prix de Crypto.com pourrait chuter à 0,20 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a chuté de 35 % à partir de 0,370 $ et teste actuellement le niveau de support de 0,249 $.

Une violation décisive de ladite barrière pourrait encore faire baisser le CRO à la barrière de 0,202 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,376 $ indiquera une résurgence des acheteurs et atténuera la thèse baissière.

Le prix de Crypto.com a maintenu ses niveaux de support le plus longtemps possible, mais finalement les acheteurs ont capitulé, entraînant un crash soudain fin avril et début mai. En conséquence, le CRO a chuté à des niveaux de support significatifs et semble prêt pour d’autres ralentissements.

Le prix Crypto.com a besoin d’acheteurs

Le prix de Crypto.com se consolidait avec le niveau de support de 0,376 $ depuis un sommet historique de 0,975 $ en novembre 2021. Ce niveau a été une source majeure de pression d’achat, où les investisseurs ont acheté du CRO à prix réduit et espéraient une reprise.

Cependant, le 29 avril, le prix de Crypto.com a franchi cette barrière et s’est effondré de 38 % par rapport à l’endroit où il se négocie au moment de la rédaction – 0,244 $. Ce faisant, CRO a franchi un autre niveau de support à 0,249 $. Il y a encore de l’espoir pour l’altcoin, surtout si les traders viennent à la rescousse et se déplacent au-dessus de ladite barrière.

Un échec de récupération pourrait déclencher une nouvelle chute du prix de Crypto.com à 0,202 $, ce qui aurait du sens car cela comblerait l’écart de juste valeur, passant de 0,318 $ à 0,229 $. Au total, cette baisse pourrait représenter près de 20 % de correction.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses se dégradent pour le CRO, un chandelier quotidien au-dessus de 0,376 $ indiquera une résurgence des acheteurs et atténuera la thèse baissière du prix de Crypto.com. Un tel mouvement transformera ladite barrière en un niveau de support, permettant aux acheteurs de fixer un plus haut au-dessus de 0,497 $ et de déclencher une tendance haussière.