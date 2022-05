Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto saignent alors que les traders prennent le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a dépassé un niveau de support significatif à 34 752 $ sur la période hebdomadaire, laissant présager une baisse.

Le prix d’Ethereum a suivi l’exemple de BTC et s’est écrasé sous la barre des 2 541 $.

Le prix d’ondulation a également basculé en dessous d’un plancher stable, mais les données techniques reflètent toujours une possibilité haussière.

Le prix du bitcoin est dans un état fragile après la rupture d’une barrière de support critique. Ethereum, Ripple et de nombreux altcoins se sont déjà beaucoup écrasés et pourraient continuer à le faire si BTC ne récupère pas rapidement.

Le prix du Bitcoin à des niveaux sérieux

Le prix du bitcoin a signalé une cassure baissière par rapport au modèle de drapeau baissier qu’il a formé au cours des cinq derniers mois environ. Le crash de 52% à partir d’un sommet historique à 69 000 $ est connu sous le nom de mât de drapeau. Cette baisse a été suivie d’une consolidation sous la forme de hauts et de bas plus élevés, qui ont formé le drapeau.

En résumé, ce modèle de continuation baissier prévoit une baisse de 52 %, déterminée en ajoutant la hauteur du mât au point de cassure à 38 305 $. Jusqu’à présent, BTC s’est écrasé de 13 % à partir de ce point et a également produit un chandelier hebdomadaire proche du niveau de support de 34 752 $.

Un échec à récupérer au-dessus de ce point d’ancrage entraînera probablement un crash à 30 000 $. Dans un cas désastreux, BTC pourrait plonger à 18 179 $, ce qui est l’objectif prévu du drapeau baissier pour le prix du Bitcoin.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Alors que les choses semblent sombres pour le prix du Bitcoin, une reprise rapide au-dessus de 34 752 $ pourrait atténuer la pression baissière. Cette évolution pourrait propulser BTC à 36 251 $, où les traders pourraient se battre pour établir un biais directionnel différent.

Le prix de l’Ethereum s’effondre

Le prix Ethereum a créé un canal parallèle ascendant après trois plus bas et deux plus hauts depuis le 25 janvier. Alors que la consolidation était prometteuse, ETH a franchi le canal le 4 mai, signalant que les vendeurs dominaient.

De plus, le prix d’Ethereum a également tranché le niveau de support de 2 541 $, indiquant qu’une vente est imminente. Compte tenu des perspectives baissières du prix du Bitcoin, il y a de fortes chances que ces perspectives arrivent bientôt.

Graphique ETH/USD sur 3 jours

Indépendamment des perspectives baissières, si le prix d’Ethereum se redresse au-dessus de la barrière de 2 541 $, la baisse pourrait être reportée. D’un autre côté, un chandelier de trois jours clôturant au-dessus de 3 703 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix Ripple reste optimiste

Le prix XRP traverse un modèle d’inversion du fond W. Cette configuration se forme depuis novembre 2021 et contient un long ralentissement suivi de deux nouveaux tests d’un niveau de support. Pour XRP, la stabilisation se produit à environ 0,582 $.

Alors que la tendance baissière récente a provoqué la rupture du jeton de remise, la divergence haussière ne semble pas affectée. Cette configuration technique se forme lorsque l’actif produit un plus bas inférieur et que l’indicateur de momentum, alias Relative Strength Index (RSI), forme des plus bas plus élevés.

Le résultat d’un tel modèle est un pic de la valeur marchande de l’actif. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le deuxième nouveau test soit suivi d’un mouvement impulsif vers le point de départ, dans ce cas 1,35 $. Cependant, la reprise fera face à une résistance entre 0,917 $ et 0,998 $.

La suppression de ces obstacles propulserait le prix du XRP à 1,35 $, ce qui représenterait une ascension de 120 % par rapport à la position actuelle à 0,556 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix XRP produit un chandelier quotidien proche de 0,519 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de Ripple.