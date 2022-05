Les baleines Bitcoin sautent du navire alors que les entrées d’échange atteignent un sommet de 3 mois | Cryptomonnaie

Le nombre de baleines Bitcoin diminue rapidement à des niveaux jamais vus depuis le début de cette année, peut-être en raison des trois mois d’afflux de pièces vers les bourses centralisées (CEX).

Le tracker de marché Bitcoin (BTC) Glassnode a publié plusieurs indicateurs baissiers pour la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, y compris des données suggérant une sortie du marché pour les baleines détenant au moins 1 000 pièces, et des entrées d’échange de plus de 1,7 million de pièces, le plus depuis février.

Les entrées élevées de CEX de BTC suggèrent que les baleines quittent potentiellement le marché en vendant des pièces, peut-être comme un moyen de se préparer à une tendance à la baisse plus longue du marché. Cointelegraph a rapporté le 7 mai que les récentes ventes ont probablement été exécutées par des détenteurs à court terme qui avaient accumulé des pièces fin janvier et début février lorsque les prix avaient atteint un creux de 6 mois d’environ 34 800 $.

Des perspectives défavorables sur le marché basées sur des données solides ont conduit l’indice Bitcoin Fear and Greed à tomber à 11, la région «Extreme Fear». L’indice évalue la quantité générale de peur ou de cupidité parmi les investisseurs Bitcoin.

Malgré le mauvais sentiment, les transactions quotidiennes BTC ne semblent pas encore avoir été affectées négativement. Selon les données en chaîne de YCharts, il y a eu 233 892 transactions quotidiennes d’une valeur d’environ 30 milliards de dollars le 8 mai, ce qui correspond à la moyenne depuis janvier.

L’analyste principal de la chaîne chez Glassnode « Checkmate » a tweeté dimanche « Beaucoup d’entre vous attendent la » mèche de capitulation « de Bitcoin », confirmant en partie l’idée que les investisseurs s’attendent à ce que la BTC continue de chuter. Une mèche de capitulation se caractérise généralement par une baisse de prix relativement longue, soudaine et catastrophique, comme celle observée le 12 mars 2020, lorsque BTC a chuté de 43 % en une journée pour atteindre environ 4 600 $.

L’analyste de marché Caleb Franzen a tweeté dimanche à ses 11 000 abonnés que les investisseurs devraient chercher à ce que les marchés poursuivent leur tendance à la baisse sur la base de son analyse suggérant que nous resterons « baissiers à court terme ». Il a conclu en déclarant qu’il « semble intéressant de s’attendre à plus de douleur ».

BTC est actuellement en baisse de 10,39 % au cours des sept derniers jours, se négociant à environ 33 806 $ selon les données de Cointelegraph.