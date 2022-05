Ce que fait la Luna Foundation Guard avec sa réserve de Bitcoin après que l’UST ait perdu son ancrage | Cryptomonnaie

La Luna Foundation Guard a annoncé le 9 mai qu’elle prêterait des centaines de millions de dollars en Bitcoin pour défendre le peg UST.

UST, le stablecoin de Terra, a glissé en dessous de sa parité prévue de 1 $ et a chuté à 0,990 $ au cours des dernières 24 heures.

LUNA de Terra est sur une trajectoire descendante, les analystes prédisent une baisse à 45 $ dans les quatre prochaines semaines.

La Luna Foundation Guard (LFG) a annoncé qu’elle défendrait l’ancrage UST de Stablecoin face à la volatilité croissante du marché. Le stablecoin algorithmique est récemment tombé en dessous de sa parité de 1 $, et LFG travaille à défendre de manière proactive la stabilité de la cheville UST.

Le prix de Terra chute au milieu de l’instabilité de l’ancrage UST

Do Kwon, fondateur et PDG de Terraform Labs, a révélé le vote de la Luna Foundation Guard pour déployer 1,5 milliard de dollars de capital pour apaiser les inquiétudes concernant la stabilité de l’ancrage UST. 750 millions de dollars en Bitcoin et 750 millions de dollars en stablecoin algorithmique UST de Terra seront déployés pour défendre le peg de ce dernier, alors que la volatilité du marché augmente.

1/ Le LFG Council vient de voter le déploiement de 1,5 milliard de capital (0,75 milliard en BTC, 0,75 milliard en UST) pour apaiser les inquiétudes du marché autour de l’UST. Un peu plus de contexte sur pourquoi et comment : https://t.co/TfaAPkzgUJ — Do Kwon (@stablekwon) 9 mai 2022

Le conseil LFG prévoit d’offrir 750 millions de dollars en prêts Bitcoin aux sociétés de négoce de gré à gré pour protéger l’ancrage UST et 750 millions de dollars en UST pour accumuler du BTC jusqu’à ce que les conditions du marché se normalisent. Les traders échangeront des capitaux des deux côtés du marché et tenteront de récupérer l’ancrage de l’UST. Au cours des dernières 24 heures, l’UST est passé de 1 $ à 0,990 $.

Dans un fil de tweet, le conseil LFG a abordé la volatilité du marché et son impact négatif sur l’UST. Le conseil estime qu’il serait prudent de déployer des capitaux des deux côtés du marché et de maintenir la parité du pool de réserve LFG libellé en Bitcoin.

1/ Au cours des derniers jours, la volatilité du marché des actifs cryptomonnaies a été importante. Les turbulences du marché se reflètent également dans les conditions macroéconomiques incertaines de la semaine dernière dans les classes d’actifs traditionnelles. — LFG | Garde de la Fondation Luna (@LFG_org) 9 mai 2022

Les tentatives du LFG pour aider à la stabilité de l’ancrage UST n’ont pas réussi à alimenter une reprise du prix de Terra. @Trader_XO, un crypto-commerçant et analyste pseudonyme, a évalué la tendance des prix de Terra et a prédit une baisse à 40 $ – 45 $ au cours des quatre à six prochaines semaines.