Bitcoin tombe au plus bas niveau en plus de 3 mois | Cryptomonnaie

La majorité des marchés boursiers se négocient à la baisse en prédiction des prochains changements de politique monétaire et budgétaire des banques centrales du monde entier et alors que la situation pandémique continue de s’aggraver en Chine, un événement qui a conduit à une escalade des blocages dans plusieurs domaines clés à travers le monde. pays, y compris le centre financier de Shanghai. En conséquence, nous constatons une réaction négative dans plusieurs classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies, qui elles-mêmes ont connu des difficultés ces derniers temps. Bitcoin a poursuivi sa tendance à la baisse et après avoir chuté de plus de 15 %, il se négocie désormais au niveau le plus bas depuis la mi-janvier alors qu’il se situe dans la zone des 33 600 $. Comme c’est généralement le cas, nous pouvons remarquer que ce sentiment s’étend à la majorité des autres cryptos avec Ethereum en baisse de 4% aujourd’hui et d’autres altcoins majeurs en difficulté également. Il sera essentiel que la principale crypto-monnaie rebondisse à partir de ce niveau clé, qui a agi comme une zone de réaction dans le passé, car la poursuite du mouvement à la baisse pourrait provoquer un effet domino sur l’ensemble du secteur. Cependant, comme nous avons remarqué une corrélation plus étroite avec des actifs traditionnels comme les actions technologiques, qui ont elles-mêmes été dans une situation difficile, cela pourrait nécessiter une reprise du sentiment général avant de voir une amélioration de la performance d’un actif particulièrement volatil comme Bitcoin. .